新藥研發持續推進 華安醫學上半年每股虧1.64元

華安公告上半年財報，每股虧損1.64元。圖右為華安總經理陳翰民、左為首席顧問許銀雄。（資料照）

〔記者陳永吉／台北報導〕上市新藥公司華安醫學（6657）今（8）日董事會通過上半年財報，由於華安旗下產品因尚處開發階段，上半年每股虧損1.64元，不過華安表示，各項新藥的臨床試驗推進順利，並持續洽談國際授權及合作開發的機會，樂觀看待今年整體營運。

華安指出，公司研發的糖尿病足潰瘍凝膠新藥F703DFU的台灣、美國三期臨床試驗持續收案，預計完成收案即準備進行解盲相關作業，若三期臨床數據達標，將先申請台灣藥證，並加速與已授權地區合作夥伴共同拓展海外市場，同時待歐盟完成查廠後即啟動F703DFU的歐洲三期臨床試驗、以及爭取歐美市場的國際授權，為進軍美國、歐洲的取證計畫提前布局。

此外，旗下治療巴金森氏症口服新藥F705PD的一期臨床試驗數據已於近期正式出爐，不僅主要安全性指標達標，更初步證實可提高細胞內ATP能量，可望啟動細胞自癒機制，有機會反轉巴金森氏症的症狀。

在取得F705PD一期臨床數據後，華安將積極與美國FDA溝通，目標第四季提交美國二期臨床試驗申請。

華安總經理陳翰民表示，為強化在AI藥物的布局與提升競爭力，華安將成立百分百持股的子公司，在全球現有藥物中進行新適應症的機制探索，加速藥物的再利用並縮短新藥上市時程，解決傳統新藥研發面臨的開發時程長、研發成本高、臨床成功率低等三大痛點。子公司預計9月完成設立，屆時母子公司將能有效整合集團內外AI資源，發揮最大綜效。

展望下半年，華安除持續推進F703DFU與F705PD的臨床開發、國際授權及合作開發評估外，也規劃提交治療遺傳性表皮分解性水皰症（俗稱泡泡龍）乳膏新藥F703EB的美國二期臨床試驗申請。F703EB已分別取得美國FDA、歐盟EMA的孤兒藥資格認定，以及美國罕見兒科疾病（RPD）認定，有機會藉由法規優勢加速開發與上市。隨著多項臨床與業務關鍵里程碑的推進，有助創造長期且穩定的股東價值，公司對未來營運展望正向樂觀。

