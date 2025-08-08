晴時多雲

台幣量縮小貶3.5分收29.855元 本週勁揚1.7角

2025/08/08 17:48

台幣量縮小貶3.5分收29.855元 本週勁揚1.7角（記者陳梅英攝）台幣量縮小貶3.5分收29.855元 本週勁揚1.7角（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕台股今日收小紅，新台幣兌美元匯率隨國際美元震盪由升轉貶，終場收在29.855元、貶3.5分，成交量萎縮至11.965億美元，市場觀望氣氛濃厚。

本週新台幣匯價在半導體關稅利空出盡下，大漲1.7角或0.57%，週線收紅、結束連4黑。

美國總統川普昨日宣布對半導體課徵100%關稅，但在美設廠者不受影響，台積電利空出盡股價飆新高，也帶動台北股匯雙漲，惟半導體關稅具體細節仍待確認，台股昨日漲多之後，今日隨台積電回檔暫時休息，最後小漲17.49點，收在24021.26點，三大法人合計賣超36.63億元。其中，外資轉賣超32.56億元。

新台幣匯價也隨國際匯市走勢由升轉貶，盤中最高29.77元、最低29.862元，波動幅度不大，續在29.8元至30元區間整理。

川普昨日宣布提名現任白宮經濟顧問委員會主席、也是海湖莊園協議「操刀者」史蒂芬・米蘭 （Stephen Miran） 出任聯準會理事，接替於上週辭職的庫格勒 （Adriana Kugler），美元指數一度下殺，隨後市場傳出華勒可能是下屆Fed主席後，美元止跌回升。

美元走勢震盪，牽動非美貨幣走勢，近期市場對於美元後市走勢看法逐漸分歧，Fed人事成為新的變數。

根據央行統計，截至下午4點，美元指數小漲0.18%、韓元重挫0.72%、日圓也大貶0.34%、台幣貶值0.12%、新幣貶0.11%、人民幣貶0.06%，主要亞幣全面走低。

