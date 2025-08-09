晴時多雲

輝達南港研發中心換房東？ 潤泰擬整棟賣掉！

2025/08/09 06:30

潤泰新最新公告，子公司潤泰創新開發擬將「潤泰南港玉成廣場」整棟出售。（翻攝自Google Map攝）潤泰新最新公告，子公司潤泰創新開發擬將「潤泰南港玉成廣場」整棟出售。（翻攝自Google Map攝）

〔記者徐義平／台北報導〕 輝達（NVIDIA）南港研發中心租約才執行不到兩年，就傳出整棟大樓要被賣掉，而未來新房東接手花費至少200億元。

根據潤泰新最新公告，子公司潤泰創新開發擬將「潤泰南港玉成廣場」整棟出售。潤泰新表示，後續董事會將開會決議出售方式，因此是公開標售還是委託銷售，目前則還未拍板，而該大樓目前出租率已達7成，其中6成由一個租戶包辦，另外1成則由兩個租戶承租。

「潤泰南港玉成廣場」是2023年年底完工，為地上27層、地下5層的辦公大樓，建物總面積約1萬7526.37坪。

進一步查詢歷史公告，2023年12月，有企業一口氣租下該大樓3至17樓、面積高達1萬259.31坪，租約長達10年又1個月，總租金高達28.97億元。據悉，該大手筆的企業租戶就是輝達。

如今輝達租約僅執行不到兩年，整棟大樓就被公告要賣掉，商仲業者分析，目前手頭資金最充裕不外乎壽險業者跟外資，而在北士科T17、T18的合約難題還沒有共識之前，時程成為企業最大的不確定成本，因此，輝達是否會因而轉念，則不排除有這種機率。

新房東接手 至少花200億起跳

第一太平戴維斯研究部資深協理丁玟甄指出，目前南港地區辦公室租金行情每月每坪約2000至2800元、又以南港展覽館周邊租金行情最高。

而擬整棟賣掉的「潤泰南港玉成廣場」，鄰近捷運昆陽站，以之前潤泰新公告的租金總額推估，一口氣承租17個樓層的租戶，每月每坪租金大致落在2300至2400元，若以壽險業者不動產最低收益率門檻2.545%回推，整棟大樓總額超過200億元，但如果是非壽險業者購買，就不用受到最低投保報率的限制，以周邊建案「世界明珠」辦公室每坪成交均價140萬元上下來看，總額有機會超過220億元。

