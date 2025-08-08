搶攻超高齡商機 台壽成立中信樂活公司打造「樂活宅」

中信金參與「第二屆高齡健康產業博覽會」，由台灣人壽董事長許舒博（右2）、中信銀行總經理楊銘祥（左2）、個人金融執行長楊淑惠（左1）及台灣人壽策略長葉栢宏（右1）揭幕。（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕台灣邁入超高齡社會，銀髮族的財務、照護與健康需求日益升高，中信金（2891）旗下台灣人壽，已正式成立中信樂活公司。台壽董事長許舒博指出，未來將在北中南東部規劃成立提供健康老人居住的「養生村」，與保單結合，屬於與長照險、醫療險保單結合的實物給付，目前已選定台南，以套房式規劃80戶，未來全台將以設置1000戶為目標

由社團法人國家生技醫療產業策進會主辦的「第二屆高齡健康產業博覽會」，今日正式揭幕，中國信託金控旗下中國信託銀行與台灣人壽首度共同參與。中信金控中信銀行的「中國信託樂齡友善ATM」，以簡易大字模式、AI智能防詐提醒等功能，打造「看得清、按得懂、用得安心」的樂齡金融環境，獲得「十大高齡友善科技、產品與服務」獎項，由總統賴清德頒獎予中信銀行總經理楊銘祥。

對於台灣步入高齡化社會的趨勢，台灣人壽董事長許舒博表示，台灣人壽針對財務自由的退休理想，主推具備保障、資產累積與傳承功能的樂齡保險商品，協助樂齡族群穩健打造退休財務藍圖。健康照護方面，台灣人壽的「健康樂活管家」平臺，自2024年上線以來，已整合逾30項長照與健康服務資源，包括居家醫療、生活支持與照護媒合，提供照顧者與被照顧者雙重友善的一站式平臺服務，展現保險公司從「賠付」走向「陪伴」的服務轉型。

針對8月7日甫獲經濟部登記、正式成立的中信樂活公司，將在全台打造千戶的樂活住宅，許舒博談及規劃理念，希望提供健康老人與自然結合，並媒合醫療資源，讓台壽的保戶，在原本的金錢給付之外，也可獲得「實物給付」的選項。目前已在台南一所大學的宿舍區，規劃80戶的樂活宅，也有花蓮地區連繫合作，未來全台將以千戶為目標。

