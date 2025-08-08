晴時多雲

大研生醫上半年每股賺2.4元 創歷史新高

2025/08/08 16:55

保健食品廠大研生醫（7780）今天公布上半年合併營收達7.89億元，較去年同期成長50.57%，稅後淨利1.43億元，較去年同期稅後淨利323.5萬元年增4098.5%，創下歷史新高，每股盈餘2.4元。（記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕保健食品廠大研生醫（7780）今天公布上半年合併營收達7.89億元，較去年同期成長50.57%，稅後淨利1.43億元，較去年同期稅後淨利323.5萬元年增4098.5%，創下歷史新高，每股盈餘2.4元。

大研生醫並同步公告7月合併營收為1.49億元，較去年同期成長73.26%，累計1~7月合併營收達9.39億元，年增53.78%。

大研生醫董事長張家銘表示，公司不僅在既有市場持續鞏固，更透過國際布局與產品創新，積極掌握亞太健康產業的黃金成長契機，同時結合數位化營運模式，強化核心競爭力，帶動上半年營收年增逾5成。

展望下半年，大研生醫將加速拓展日本與澳洲等國際市場佈局，持續推進產品創新及優化既有市場競爭優勢，同時啟動「7大戰略引擎」布局，包含大健康、大電商、大數據、大AI、大市場、大併購與大成長等，透過垂直整合與國際合作，構築完整的健康科技營運體系。

