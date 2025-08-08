對等關稅只是開始 這項電子產品享有豁免

川普的對等關稅已正式生效。（路透）

〔編譯魏國金／台北報導〕美國有線電視新聞網（CNN）報導，美國總統川普歷史性的「對等」關稅已生效，標示著持續的貿易緊張大幅升級，這可能成為近一個世紀來，全球經濟最重大的改變。

報導說，川普及其經濟顧問對大幅提高關稅大表歡迎，然而經濟學家憂心恐讓醞釀中的經濟問題，包括升高的通膨、放緩的就業成長加劇惡化。

請繼續往下閱讀...

關於對等關稅必須了解的重點如下：

新關稅稅率：

在7日之前，幾乎所有國家商品須繳納最低10%關稅，現在各國稅率差異甚大，包括歐盟等39個國家的產品課徵15%關稅。

21個國家面臨高於15%的關稅，其中包括美國在許多商品上嚴重依賴的國家，例如越南20%、印度25%、台灣20%與泰國19%。印度商品從27日起恐再加徵25%關稅，以懲罰其採購俄國原油。

遭受最高稅率的國家包括巴西50%、寮國40%、緬甸40%、瑞士39%、伊拉克35%與塞爾維亞35%。

哪些商品豁免於新關稅？

是的，有很多。一項值得注意的是智慧型手機，該產品不受任何新關稅影響。此外，川普個別產業的關稅，或調查導致的更高關稅不會疊加在針對國家課徵的對等關稅上。在國外生產的一些產品若至少20%價值來自美國材料與勞工也享有部份豁免。

這只是開始，而非結束，除了藥品關稅外，川普已威脅對半導體與木材全面課徵關稅，6日川普在橢圓形辦公室說，他很快將對晶片與半導體課徵100%，但他沒有提供具體時間表。

雖然川普剛實施的關稅可能最終被法院被裁定違法，但他仍有許多手段繼續推進其高關稅議程。

