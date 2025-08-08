晴時多雲

國泰人壽、國泰世華聯手推出保費融資服務

2025/08/08 16:41

國泰世華銀行結合國泰人壽商品，開辦「保費融資」服務。（圖由國泰金控提供）國泰世華銀行結合國泰人壽商品，開辦「保費融資」服務。（圖由國泰金控提供）

〔記者吳欣恬／台北報導〕國泰世華銀行開辦「保費融資」服務，結合國泰人壽的商品，為高資產客戶創造資金彈性與價值。客戶可在一定的自備金額下，投保更高的保險額度，協助保戶彈性運用資金，達到高效的財務規劃與資產傳承佈局。目前共有6張利率變動型保單適用該服務。

國泰人壽的「亞洲資產管理服務中心」已於7月1日首批獲准進駐「亞洲資產管理中心高雄專區」。高資產專屬商品「國泰人壽美添增鑽利率變動型美元終身壽險」在開辦一個月內，受理保費已累積逾5千萬元。

國壽表示，這些客戶皆非國壽既有潛在高資產名單，可見台灣隱藏的高資產商機。

為協助高資產客戶創造資金彈性與價值，國泰人壽與國泰世華銀行合作保費融資服務，除了高雄資產管理專區的專屬商品-美添增鑽外，為了提升保戶更多資產配置彈性，保費融資服務也適用於多項台外幣利變型指定商品。

目前國壽保費融資適用商品包括：旭滿鑫利率變動型終身壽險（定期給付型）、泰美好利率變動型美元終身壽險（定期給付型）、鑫得利利率變動型終身壽險、美添增鑫利率變動型美元終身壽險、美添增鑽利率變動型美元終身壽險（亞灣專案商品）、鑽美滿利率變動型美元終身壽險（定期給付型）。

