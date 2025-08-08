拉貨狂潮！7月出口566.8億美元再創新高、年增42％

財政部公布7月出口566.8億美元，再創歷年單月新高。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕財政部公布7月出口566.8億美元、再創歷年單月新高，月增6.3%、年增42%，連續21個月成長，且增幅為15年來最大；累計1至7月出口3399.4億美元、年增28.3%。財政部統計處長蔡美娜表示，7月出口氣勢如虹，連續3個月創單月新高，主因AI及高效能運算商機擴散，加上美國延長對等關稅寬限期，客戶端備貨動能依然強勁。

7月進口則是423.4億美元、為歷年單月次高，月增2.6%、年增20.8%；累計1至7月進口2698.9億美元、年增20.5%。出、進口相抵，出超143.4億美元、創歷年單月新高，年增94.8億美元；累計1至7月出超700.5億美元、年增290.9億美元。

財政部表示，由於新興科技應用需求持續推進，加上美國延長對等關稅寬限期，客戶端備貨動能依然強勁，7月出口以566.8億美元創下歷年單月新高、年增42%；進口423.4億美元、年增20.8%，主因AI產業鏈國際分工運作及半導體設備購置增加。

主要貨品中，7月資通與視聽產品出口年增87.1%、電子零組件增34.1%，規模值各為歷年單月新高、次高，主要係 AI、高效能運算等商機活絡，兩者合計年增59.8%，占總出口比重達75.2%；電機產品、機械亦受惠於AI應用帶動電源供應器、冷卻設備等需求，後者復因生產半導體等機械出貨成長，各年增14.8%、14%。累計1至7月電子及資通產品出口年增43.1%，其餘貨類增1.9%。

五大市場中，7月出口全面走升，銷往東協及美國金額同步改寫紀錄，分別年增71.6%、62.8%，對中國與香港年增23.9%，對歐洲、日本各增4.1%、0.5%。累計1至7月對歐洲以外地區出口均呈雙位數成長，以對美國增 53.5%、東協增 36.9%較高，對中港、日本各增14.3%、10.4%；市場結構方面，對美國、東協出口比重各上升至28.7%、19.8%，分別為近33年及歷年同期高點。

展望未來，財政部表示，AI、高效能運算等新興應用向終端裝置延伸，相關商機備受看好，加上國內半導體廠商積極擴充先進製程產能，將可望挹注我國出口動能；但國際貿易對峙與政策變化、地緣政治風險等不確定因素，仍牽動全球供應鏈秩序，總體經貿前景尚非穩定，須密切關注後續發展。

