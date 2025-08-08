晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

拉貨狂潮！7月出口566.8億美元再創新高、年增42％

2025/08/08 16:20

財政部公布7月出口566.8億美元，再創歷年單月新高。（記者鄭琪芳攝）財政部公布7月出口566.8億美元，再創歷年單月新高。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕財政部公布7月出口566.8億美元、再創歷年單月新高，月增6.3%、年增42%，連續21個月成長，且增幅為15年來最大；累計1至7月出口3399.4億美元、年增28.3%。財政部統計處長蔡美娜表示，7月出口氣勢如虹，連續3個月創單月新高，主因AI及高效能運算商機擴散，加上美國延長對等關稅寬限期，客戶端備貨動能依然強勁。

7月進口則是423.4億美元、為歷年單月次高，月增2.6%、年增20.8%；累計1至7月進口2698.9億美元、年增20.5%。出、進口相抵，出超143.4億美元、創歷年單月新高，年增94.8億美元；累計1至7月出超700.5億美元、年增290.9億美元。

財政部表示，由於新興科技應用需求持續推進，加上美國延長對等關稅寬限期，客戶端備貨動能依然強勁，7月出口以566.8億美元創下歷年單月新高、年增42%；進口423.4億美元、年增20.8%，主因AI產業鏈國際分工運作及半導體設備購置增加。

主要貨品中，7月資通與視聽產品出口年增87.1%、電子零組件增34.1%，規模值各為歷年單月新高、次高，主要係 AI、高效能運算等商機活絡，兩者合計年增59.8%，占總出口比重達75.2%；電機產品、機械亦受惠於AI應用帶動電源供應器、冷卻設備等需求，後者復因生產半導體等機械出貨成長，各年增14.8%、14%。累計1至7月電子及資通產品出口年增43.1%，其餘貨類增1.9%。

五大市場中，7月出口全面走升，銷往東協及美國金額同步改寫紀錄，分別年增71.6%、62.8%，對中國與香港年增23.9%，對歐洲、日本各增4.1%、0.5%。累計1至7月對歐洲以外地區出口均呈雙位數成長，以對美國增 53.5%、東協增 36.9%較高，對中港、日本各增14.3%、10.4%；市場結構方面，對美國、東協出口比重各上升至28.7%、19.8%，分別為近33年及歷年同期高點。

展望未來，財政部表示，AI、高效能運算等新興應用向終端裝置延伸，相關商機備受看好，加上國內半導體廠商積極擴充先進製程產能，將可望挹注我國出口動能；但國際貿易對峙與政策變化、地緣政治風險等不確定因素，仍牽動全球供應鏈秩序，總體經貿前景尚非穩定，須密切關注後續發展。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財