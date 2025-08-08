美對台課徵20％關稅 中部工具機、機械業哀嚎

美對台課徵20％對等關稅，中部機械業者不敢投資。圖為機具出口情形。（記者黃旭磊攝）

〔記者黃旭磊／台中報導〕美國對台灣課徵20％對等關稅，大肚山縱谷聚集逾萬家機械零件廠商，工具機及機械業者提及，代工毛利率落在3％到4％間，輸美關稅加上台幣升值，利潤吃光光，工業區廠房買的人少，業者寧願用租的，不敢投資，用打帶跑方式，景氣不好時候就整個搬走。

中華民國全國總工會在關稅實施後，搜集業者及工會成員意見，中部工具機、機械業、資通訊產業、扣件、螺絲、腳踏車及紡織業者提出看法，業者擔心關稅加匯率影響，加上外銷中國稅率提高，幾乎所有成本都上升，而台灣產品比韓國還貴，雖然比日本便宜10%，但就像「賓士車和國產車」比較一樣，消費者會買日貨，因為品質更高更耐用，台灣就完全沒有競爭力。

請繼續往下閱讀...

業者憂心產業斷鏈崩塌，強調傳產工業區廠房很多在賣，買的人少，老闆寧願用租的、不敢投資，用打帶跑的方式，景氣不好時候就整個走了。

紡織工會成員則提及，去年ECFA（海峽兩岸經濟合作架構協議）調漲5%關稅，公司產品主要銷往中國，在中國再加工後銷往美國，目前美國對台20%關稅尚無太大直接影響。

業者表示，台灣半導體產業占出口8成營收，傳統產業只占2成、卻養活8成勞工，如果傳產沒了，這8成勞工失業就真的是末日，至於低利貸款還是要還，對廠商沒有幫助。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法