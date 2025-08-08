晴時多雲

川普要求英特爾CEO辭職 陳立武致員工信曝光

2025/08/08 16:04

英特爾執行長陳立武（Lip-Bu Tan）。（路透資料照）英特爾執行長陳立武（Lip-Bu Tan）。（路透資料照）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）週四（7）突然在社群平台發文點名要求英特爾（Intel）執行長陳立武（Lip-Bu Tan）辭職，引發關注，英特爾同日在官網發佈陳立武的致全體員工的信函，文中澄清有關自己過去經歷存在「錯誤資訊」，並強調，已獲董事會的全力支持。

陳立武週四致函全體員工，信中表示，美國是自己40多年來的家，自己熱愛這個國家，同時也深深感激美國所給予自己的機會。同時，自己也熱愛著英特爾這家公司，在這個關鍵時刻能夠領導英特爾，已不僅僅是一份工作，更是一份榮譽。

信中提到，關於陳立武過去在華登國際（Walden International）、益華電腦（Cadence Design Systems）的任職經歷，流傳著許多錯誤的訊息。陳立武指出，在40多年的產業經驗當中，自己與全球各地以及多元化的生態系統建立了良好的關係，並始終遵循著最高的法律、道德標準。陳立武強調，自己的聲譽建立在信任之上，言出必行，並且一直以正確的方式行事，在領導英特爾時也是如此。

川普7日在真實社群發文稱，英特爾CEO陳立武涉及高度利益衝突，應立即辭職，儘管川普並未說明這一利益衝突為何，但外媒一致解讀認為，這應該與陳立武投資中企引發的擔憂有關。

陳立武在信中寫道，目前正在與政府溝通，解決已經提出的問題，並確保他們掌握事實。陳立武表示，自己完全贊同總統致力於推動美國國家和經濟安全的承諾，也相當讚賞川普在推動這些優先事項時所展現的領導力，同時也很自豪自己能夠領導1家對於推動這些目標至關重要的公司。

在川普公開攻擊陳立武後，《華爾街日報》進一步報導稱，早在川普表態前，陳立武就已經和英特爾部份董事會成員出現意見分歧。

陳立武則在信中強調，英特爾的董事會正全力支持高層為公司轉型、為客戶創新以及嚴格執行一切計劃所進行的工作，並且正在取得進展。陳立武也補充提到，英特爾將在今年內實現美國最先進半導體製程的量產，這將是一個重要的里程碑，證明了團隊的努力成果，以及英特爾在美國科技業扮演的重要角色。

