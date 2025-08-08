川普喊100％晶片關稅 港媒爆東南亞成海嘯第一排

專家指出，川普祭出100%半導體關稅，恐對東南亞晶片製造商造成衝擊。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕川普宣布對輸美半導體課徵100%關稅，但在美設廠或承諾設廠的企業則可豁免。《南華早報》8日引述專家看法稱，半導體關稅對東南亞晶片產業造成沉重打擊，同時削弱中國為晶片出口到美國提供低關稅平台的優勢。不過，學者提醒，川普晶片關稅恐使東南亞地區與中國的關係更加密切。

報導指出，川普拋出的半導體關稅，目前尚不清楚半導體廠商具備什麼條件才能獲得關稅豁免或減免，或者該政策是否會區分更先進的人工智慧晶片和成熟製程的晶片。

報導稱，以新加坡和馬來西亞為首的東南亞已成為成熟晶片的重要製造中心，越南近年來加大了對半導體生產和人才培訓的投資，正在成為全球供應鏈的關鍵參與者。

報導提及，與中國一樣，東南亞在全球半導體產業的地位，很大程度上得益於其成本效益運作的優勢，但其在先進製程晶片的進展非常有限。而且，美國徵收 100% 的關稅將削弱中國作為向美國出口晶片的低關稅平台優勢。

法國外貿銀行（Natixis）亞太區首席經濟學家加西亞-埃雷羅（Alicia García-Herrero）表示，「中國過去一直在向其他地方銷售低階半導體，並在馬來西亞等東南亞地區進行封裝。現在，由於川普祭出100%的關稅，中國將無法做到這一點了。

不過，分析人士也表示，由於東南亞地區已經難以承受川普「美國優先」政策所徵收的對等關稅，美國最新的關稅以及華盛頓政策的不可預測性可能為中國鋪平道路。

歐洲工商管理學院學者法塔斯（Antonio Fatas）表示，川普對進口晶片徵收關稅表明，美國領導人仍在試探經濟政策的底線，儘管這些政策正在損害全球經濟成長並加劇美國的通膨。對於東南亞國家來說，這證實向美國出口變得更加困難，美國不是一個可靠的合作夥伴，即使你設法簽署協定，也不能信任它，這意味著各國和企業將試圖尋找機會並與其他國家建立貿易關係。

報導說，自川普重返白宮以來，北京加大對東南亞的外交攻勢，東南亞目前已成為中國週邊外交的重點，以抵銷來自美國的壓力。今年4月，中國國家主席習近平訪問越南、馬來西亞和柬埔寨。5月，中國國務院總理李強訪問印尼和馬來西亞。今年 6 月，北京還熱情接待了新加坡總理黃循財，習近平敦促新加坡與中國一起站在歷史正確的一邊，共同倡導經濟全球化。

新加坡南洋理工大學助教羅迪倫（音譯，Dylan Loh）則認為，沒有跡象顯示東協即將放棄中立立場。美國的關稅壓力確實為中國提供加強其在該地區經濟聯繫的機會，因為中國正在通過貿易協定和投資將自己定位為可靠的合作夥伴，僅此一點並不預示著東協與中國關係有任何重大轉變或結盟。

