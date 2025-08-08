晴時多雲

Fed人事牽動美元走勢 新台幣先升後貶暫收29.84元

2025/08/08 12:25

Fed人事牽動美元走勢，新台幣先升後貶暫收29.84元。（記者陳梅英攝）Fed人事牽動美元走勢，新台幣先升後貶暫收29.84元。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕美國總統川普提名海湖莊園協議「操刀者」米蘭出任聯準會理事後，市場傳出川普團隊屬意聯準會主席為現任聯準會理事華勒，美元走勢震盪，加上台股漲多休息，新台幣兌美元匯率今早由升轉貶，中午暫時收在29.84元、貶值2分，台北外匯經紀公司成交量4.89億美元。

在美國總統川普宣布對晶片加徵100%進口關稅、並對於在美設廠者給予豁免後，市場轉而注意Fed人事安排，在川普宣布提名現任白宮經濟顧問委員會主席史蒂芬・米蘭 （Stephen Miran） 出任聯準會理事，接替於上週辭職的庫格勒 （Adriana Kugler）後，美元指數一度下殺，隨後市場傳出華勒可能是下屆Fed主席後，美元止跌回升。

美元走勢震盪，牽動非美貨幣走勢，近期市場對於美元後市走勢看法逐漸分歧，Fed人事成為新的變數。

由於就業數據表現不佳，加上Fed人事異動，市場對於Fed 9月降息預期快速升溫，利率期貨市場認為9月降息機率已上升至9成以上。

新台幣匯價昨日受惠於外資熱錢匯入買超台積電一度飆升近2角，尾盤遭央行強行壓回至29.8元價位，今早雖然再度升至29.77元，隨亞幣紛紛拉回，新台幣也再度回到29.8元價位，早盤最低下探至29.858元。

目前市場除關注Fed人事佈局，也密切注意美中協議進展以及川普對於半導體關稅課徵具體規劃。

