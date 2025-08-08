加油族注意 下週油價估最多漲2角

下週油價估不調整或漲0.1到0.2元。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕國際油價走跌，中油啟動平穩措施後，預估下週汽油不調整或調漲0.1到0.2元、柴油調漲0.1到0.3元。

國際油因OPEC+增產而下跌，中油累算至8月7日之7D3B週均價為70.02美元，較上週（73.02美元）下跌3.00美元。本週新臺幣兌美元匯率為29.914元，較上週（29.778元）貶值0.136元。

依中油浮動油價調整機制作業原則，以及不考量亞洲鄰近國家最低價及平穩措施的條件下，與本週參考零售價格相比，預估下週汽油零售價調漲0.7元，柴油調漲0.3元。

中油啟動平穩措施後，預估下週汽油不調整或調漲0.1到0.2元、柴油調漲0.1到0.3元。

若按此漲幅，下週參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升27.1到27.3元、95無鉛汽油每公升28.6到28.8元、98無鉛汽油每公升30.6到30.8元、超級柴油每公升26.1到26.3元。

最終實際調整金額有待週日中午12點，以台灣中油全球資訊網暨經濟部網站正式對外公布為準。

