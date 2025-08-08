晴時多雲

焦點股》 智邦：內外資調高目標價 股價叩關千元

2025/08/08 12:06

智邦股價一度叩關千元。（記者王憶紅攝）智邦股價一度叩關千元。（記者王憶紅攝）

〔記者王憶紅／台北報導〕台股第22千金出爐！網通廠智邦（2345）半年報出爐後，在第2季營運優於預期、第3季營運不看淡下，已有內外資將智邦目標價調高上看1170、1180元。

智邦今日早盤股價在平盤震盪，10:30分後開始往上，11:48分時，股價一度碰觸千元，上漲25元，漲幅2.56%，創歷史新高價，成交量近6000張，成為台股第22千金。

最新美系外資報告指出，智邦與既有、新客戶合作持續擴大，在新產品開始出貨，第3季營收可望持續走高，而打造涵蓋伺服器、交換器及儲存設備等整體AI解決方案，可望年底前開始出貨。美系外資維持智邦「加碼」評等，目標價從850元調高至1170元，是首檔目標價被外資喊千元的網通股。

本土投顧則指出，智邦AI加速卡產品自第2季開始出貨放量後，下半年將進一步提升，並開始逐漸升級至過渡版本。交換器400GbE產品客戶需求維持強勁，800GbE交換器則將於下半年出貨持續增加，目標價上看1180元。

智邦第2季因台幣升值、匯損約17億元，影響每股獲利約3元下，每股稅後盈餘9.01元，仍僅次於第1季的9.17元，創歷史次高，若無匯損，第2季每股稅後盈餘達12元，賺逾1個股本，創歷史新高，累計上半年每股稅後盈餘18.18元。

智邦7月營收為229.9億元，創歷史單月次高，連2個月營收站上200億元。市場法人表示，智邦在6月季底客戶拉貨後，7月營收仍站上200億元，第3季營收不排除有雙位數成長。

