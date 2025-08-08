台積領頭台股衝 含「積」量ETF表現超車大盤

4/9以來市值型ETF表現超越大盤。資料來源：資料來源依然是CMoney（記者吳欣恬翻攝）

〔記者吳欣恬／台北報導〕美國總統川普宣布將對所有輸美半導體課徵100％關稅，不過由於台積電積極在美擴大投資，因此外界解讀可豁免晶片關稅，推升7日台積電股價終場上漲4.89％、收在歷史新天價1180元，也助攻含「積」量高的市值型ETF，從4月9日股災以來的表現超越大盤。

台股大盤從4月9日收盤價的17391.76，逐步回升至8月7日的24003.77點，漲幅高達38.02％。

觀察多檔市值型ETF近4個月以來的績效表現，FT臺灣Smart（00905）的股價漲幅高達43.89%，緊隨其後的是老牌國民ETF元大台灣50（0050）、富邦台50（006208）分別大漲43.50%、43.19%，表現比大盤亮眼。

法人分析，市值型ETF的成分權重大多集中在台積電、聯發科、鴻海等科技主流權值股，受惠美國晶片政策明朗與AI產業熱潮，在短線上「強者恆強」，也因此含「積」量高，或是科技股權重高的市值型ETF，仍維持強勢格局，拉抬ETF與大盤齊飆。

台股市值型ETF的整體資產規模與受益人數同樣也屢創新高，專家認為，接下來到年底，仍以追蹤大盤、資金規模大、流動性佳的ETF最受中長線投資人青睞，如00905、0050等，顯示散戶與法人資金同步卡位。

展望下半年至明年，AI、半導體、政策紅利等因素仍將主導台股，而市值型ETF因具「分散、透明、低費用」等優勢，成為投資人對抗波動、追求長線資本增值的重要工具，因此與其高風險追漲單一個股，不如分散押寶，將市值型ETF納為核心部位，把握這波市場浪潮下的資產成長的機會。#

