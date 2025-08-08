不僅川普要他辭職 WSJ：英特爾董事早就與陳立武理念分歧

《華爾街日報》8日報導，早在美國總統川普介入之前，英特爾執行長陳立武早就與一些董事會成員的理念有所分歧。（路透）

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國總統川普7日突然在自家社群平台「真相社群」發文稱，英特爾（Intel）執行長陳立武（Lip-Bu Tan）因與中國的商業連結，涉及高度利益衝突，應該立刻辭職。《華爾街日報》8日報導，事實上，早在川普介入之前，陳立武已與一些董事會成員的理念有所分歧。

知情人士透露，在陳立武上任後的頭幾個月裡，他與英特爾的一些董事已就公司應該保留製造業務還是完全退出這個核心問題上存在分歧。這些人士稱，陳立武最近籌集新資本和收購1家人工智慧（AI）公司的行動，遭到了某些董事的阻撓。川普7日要求陳立武辭職，加劇了英特爾的內部矛盾。

英特爾迄今仍支持陳立武。該公司7日發表聲明稱，公司、董事會和陳立武都「堅定致力於促進美國的國家和經濟安全利益，並進行與總統的「美國優先」議程相符的重大投資。

英特爾在向《華爾街日報》發送的另1份聲明中表示，其董事會和管理層在公司戰略上保持一致。聲明稱，董事會和管理層「定期積極開展深入討論和審議」。

報導說，今年3月在英特爾任命陳立武為執行長的當天，該公司股價上漲逾13%。但這個蜜月期並未持續太久，知情人士稱，陳立武隨後就與英特爾董事長耶里（Frank Yeary）產生分歧，焦點在於該公司到底是應繼續為自己和客戶製造晶片，還是退出製造業務。

英特爾的晶圓代工業務一直處於虧損狀態，但一些人認為，該業務具有政治重要性，因為它有助於保障美國的半導體供應鏈安全。

耶里曾是1名投資銀行家，他今年稍早在擔任英特爾董事會臨時執行董事長期間，曾制定了1項讓英特爾完全退出代工業務的計劃。知情人士說，耶里的提議包括將該業務分拆出去，並讓輝達和亞馬遜等其他公司入股。耶里也曾探討過將該業務賣給台積電，但無疾而終。

陳立武則認為，代工業務對英特爾的成功至關重要，有必要確保美國不會依賴台積電和三星電子等外國半導體公司。

知情人士稱，最近英特爾已聯繫數家華爾街投行，以促成1筆數十億美元的融資，希望用這筆錢投資其晶圓代工廠，並強化資產負債表。管理層原本希望在7月底公司發布最新1季財報前後啟動這項工作。但知情人士說，包括耶里在內的一些董事希望陳立武放慢節奏，並將此事推遲到2026年。

英特爾還在探索收購1家AI企業的可能性。包括陳立武在內的支持者認為，這是1個讓公司追趕輝達和超微半導體（AMD）等競爭對手的機會，這些競爭對手在AI領域遙遙領先。但知情人士稱，英特爾董事會在審議這筆潛在交易方面速度緩慢，而另一家上市科技公司似乎準備搶先收購該目標公司。英特爾最近也曾尋求建立戰略合作夥伴關係，但都以失敗告終。

知情人士稱，陳立武覺得自己在整頓英特爾時受到了董事會的制肘。英特爾正透過控制支出來爭取時間。該公司7月在公布財報的同時宣布裁員15%，並取消了斥資數百億美元在歐洲新建晶片工廠的計劃。英特爾還表示，將進一步放緩在俄亥俄州新建晶片工廠的速度。

知情人士說，陳立武面臨的另1個挑戰是，他的前任季辛格（Pat Gelsinger）在卸任前一直在與副總統范斯建立關係。英特爾1名前董事認為，季辛格與范斯的關係可以為英特爾提供1條通往白宮的寶貴管道，以扭轉該公司命運。

