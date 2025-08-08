財神爺愛基隆！加油100元爽中1000萬

有消費者到北基加油站（基隆市中山區中和路18號）加油100元，被財神爺眷顧，爽中統一發票5、6月特別獎1000萬元。（記者俞肇福攝）

〔記者俞肇福／基隆報導〕財神爺珍愛基隆！繼基金一路全家超商開出114年3、4月統一發票特別獎1000萬元後，財政部8月5日公布114年5、6月期統一發票中獎清冊，開出17張特別獎1000萬元；17位幸運兒中，有一位是到北基加油站加油100元，被財神爺眷顧，爽中1000萬元。

根據財政部公布的中獎清冊顯示，有一消費者在中油北基加油站（基隆市中山區中和路18號）加油100元，成為本次統一發票特別獎1000萬元的幸運兒。據了解，財政部北區國稅局近日會擇期前往張貼恭賀紅紙。

請繼續往下閱讀...

114年3-4月期的統一發票5月25日開獎，其中有1組1千萬元特別獎是在基隆基金一路的全家便利商店開出，幸運兒今年3月到便利商店花25元買沖泡湯品，就幸運中了1千萬的統一發票特別獎。

114年5-6月期統一發票1000萬元特別獎中獎號碼為「47406327」；200萬元特獎中獎號碼「05579058」。財政部賦稅署表示，5-6月期統一發票領獎期限為今年8月6日至11月5日止，提醒中獎人應於期限內領獎，逾期將無法兌領。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法