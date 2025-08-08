20％對等關稅上路 輸銀啟動金融支持、貿易融資利息減碼

美對台關稅上路 輸銀啟動金融支持措施 貿易融資利息減碼（記者陳梅英翻攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕美國總統川普宣布自8月7日起將對台灣輸美商品加徵暫時性關稅20%，為降低關稅衝擊，財政部對出口廠商提出「貿易融資利息減碼（收）」及「輸出保險費用減免」兩金融支持措施，由輸出入銀行擔任執行單位。輸銀已與27家金融機構簽約，並建置網路服務平臺，於8月7日起開始受理申請，協助廠商降低融資成本與出口風險。

立法院於今年7月通過「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」後，行政院提出「因應美國關稅我國出口供應鏈支持方案」，透過提供企業金融支持、提升產業競爭力、協助企業開拓多元市場、支持勞工安定就業、強化農業支持等面向，減緩國際經貿情勢變革對我國之影響。

其中，財政部提供的兩項金融支持措施如下：

1. 貿易融資利息減碼（收）：針對具備出口美國外銷實績或其關連產業且其票、債信及營運情形正常，受美國關稅影響達一定條件之廠商，對於其在金融機構之貿易融資貸款的貸放年利率減碼1%，每家廠商利息減收上限新臺幣100萬元；符合中小企業定義的廠商年利率減碼1.5%，每家廠商利息減收上限新台幣120萬元。

2. 輸出保險費用減免：針對具備出口美國外銷實績或其關連產業或受美國關稅影響之廠商，提供輸出保險的費用減免，包括徵信費與保險費最低以1折計收，故廠商可善用此輸出保險機制降低貿易風險，積極開發新客戶、新市場，減少對單一地區依賴，強化布局全球的競爭力。

輸銀擔任執行單位，已與27家金融機構完成簽約共同辦理貿易融資利息減碼（收）措施，並陸續於臺北、新竹、臺中、臺南及高雄等地辦理對廠商及金融機構的說明會，宣導貿易融資利息減碼（收）及輸出保險費用減免兩項支持措施及相關規劃。

為達從速、從簡推動原則，輸銀特建置網路服務平臺，提供簽約辦理的承貸金融機構就其受理廠商案件，於該平台辦理利息減碼（收）登記及額度控管等作業，並於8月7日同步開放承貸金融機構使用。

輸銀期透過金融支持措施協助廠商減輕資金成本負擔及降低開發新市場與新客戶的風險，助益產業因應挑戰與衝擊。

廠商善加運用政府所推動的支持方案，其中貿易融資利息減碼（收）措施，廠商可就近向提供其貿易融資額度之金融機構洽詢與申請，輸出入銀行提供0800-819-688的專線諮詢服務，網站也提供完整資訊，廠商可參考運用。

