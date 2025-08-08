World ID號稱「AI界的藍勾勾」 產品長：有助台灣打擊假訊息

Tools for Humanity產品長沙達（Tiago Sada）近日首次拜訪台灣。圖為沙達與掃描虹膜的球體裝置Orb。（記者徐子苓攝）

〔記者徐子苓／台北報導〕OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）共同開發的身分驗證系統World ID，2個月前進入台灣市場，以球體裝置掃描虹膜、驗證為人類後，使用者就能應用World ID在其他App，以證明自己是真人。這項黑科技話題性十足，甚至登上《時代》雜誌封面，未來若進一步導入社群平台，有望減少假訊息問題。

World ID由美國科技公司Tools for Humanity（TFH）推出，TFH產品長沙達（Tiago Sada）近日從美國矽谷飛往亞洲，拜訪新加坡、泰國、台灣等重要市場的合作夥伴。這是他首次來台，特別邀請本報記者會面，分享公司佈局和技術發展。

請繼續往下閱讀...

「在AI世界中，我們需要一種新的藍勾勾來證明這是真人。」沙達直言，AI正在改變世界，網路上的信任也逐漸崩解中，網路另一端究竟是真人還是AI，難以辨別。他強調，TFH不會取代社群平台、也不會取代政府發放的身分證，而是提供一種新的「人類存在的證明」。

台灣市場有何特別之處？沙達觀察到，訪台期間，許多人向他提及社群媒體的問題，由於台灣的網路普及率非常高，臉書等社群媒體的使用十分普遍，這些平台給了人們發聲的機會，但也有部分聲音被機器人帳號操弄。

他認為，World ID有助於減少假訊息，因為社群媒體上的假訊息，許多是由AI機器人運作的假帳號所散播，而World ID能夠確保訊息是由真人發布。另外，為了打擊深偽（deepfake）影片，他們打造另一個產品名為「World ID Deep Face」，使用者可對一段內容簽名，證明是由他所創造。

在實際應用方面，TFH已和遊戲公司雷蛇（Razer）、交友軟體Tinder展開合作，用World ID來驗證是否為真人，減少平台上的假帳號。目前TFH還未公布與社群媒體公司的合作案例，沙達表示，未來一旦有談妥的對象，會再和外界分享。

不過虹膜屬於生物特徵，TFH蒐集這類個資在各地引發疑慮。沙達強調，他們在每個市場部署前，都會和當地政府溝通，包含金融監理機構和個資保護機關。以台灣來說，去年團隊就來台和監管單位說明。他表示，由於World ID是非常新穎的技術，外界有問題很正常，團隊樂意回應各種問題、協助政府單位理解新技術。

至於World ID登台後，經過這2個月的推廣，台灣有多少使用者或成長率為何？TFH並未提供相關數據，僅表示目前全台有24個實體據點。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法