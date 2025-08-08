晴時多雲

在美建廠豁免100％半導體關稅 盧特尼克證實川普聽取黃仁勳、庫克意見

2025/08/08 10:24

美國商務部長盧特尼克證實，總統川普（左）在公佈半導體關稅前，曾於白宮會見輝達執行長黃仁勳（右）等科技巨頭。（路透資料照）美國商務部長盧特尼克證實，總統川普（左）在公佈半導體關稅前，曾於白宮會見輝達執行長黃仁勳（右）等科技巨頭。（路透資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）在美東時間週三（6日）宣佈，出口至美國的半導體商品將面臨高達100％的關稅，不過在美國設廠生產者則可以豁免，美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）受訪時談到半導體關稅議題，證實川普在公佈關稅前曾會見輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳、蘋果（Apple）執行長庫克（Tim Cook）等科技巨頭。

盧特尼克週四（7日）接受《福斯商業網》訪問時表示，昨天（6日）是「重要的一天」，盧特尼克指出，現在半導體約有90％，主要都在台灣製造，這項關稅的目的旨在將生產帶回美國本土，並預測這項計劃將為美國帶來約1兆美元（約新台幣29.89兆元）的投資，以支持美國製造業。

盧特尼克透露，川普在過去幾天已會見多名科技巨頭，或是與他們進行對談，其中包括輝達執行長黃仁勳、蘋果執行長庫克都親自到川普的辦公室談論相關議題。

盧特尼克表示，關稅成功將晶片生產帶回美國，總統團隊與所有科技公司進行了對話，會後川普承諾，晶片公司若在美國生產，將不會課徵關稅，但如果不在美國製造，則將面臨100％關稅。盧特尼克指出，川普的目標就是讓半導體晶片在美國完工，好讓美國能持續掌控最佳的技術，這就是這項策略的關鍵，這是對美國好的一項政策，而川普正在落實。

