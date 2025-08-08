晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 投資理財

沒念大學也能做！5大高薪工作曝光、年薪上看435萬元

2025/08/08 14:02

空中交通管制員的工作不需要大學學歷，其年薪中位數達14萬4580美元。示意圖。（美聯社）空中交通管制員的工作不需要大學學歷，其年薪中位數達14萬4580美元。示意圖。（美聯社）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕獲得大學學歷通常會對未來的收入有所幫助，但念大學也不是通往高薪的唯一管道，專家指出，副學士（Associate Degree）學位可以是一種更快且更具成本效益的選擇，若副學士課程結合了履歷加分項目，例如實習、臨床經驗或志願服務，就可打開「高薪工作」的大門，求職平台Resume Genius就找出了5個副學士學位薪資最高的職業，高居榜首的是空中交通管制員，年薪中位數達到14萬4580美元（約435萬元新台幣）。

《CNBC》報導，Resume Genius的職涯專家Eva Chan表示，副學士學位通常只需要18至24個月就可以完成，而此學位的設計，就是為了幫助人們更快投入職場，所以同時對於那些「想要同時節省學費與時間」的求職者來說，是特別有利的選擇。

Resume Genius 依據美國勞動統計局（BLS）的數據與預測，找出了副學士學位薪資最高的5個職業。該報告排除了年薪中位數低於4萬9500美元（約149萬元新台幣），或是預測成長率極低的職位。

以下是 Resume Genius 找出的 2025 年副學士學位高薪職業排行榜：

1. 空中交通管制員

年薪中位數：14萬4580 美元、預估職位成長（2023-2033）：3%

空中交通管制員負責管理地面及空中的航空器流量。這份工作非常適合重視結構化流程、溝通能力強、能在高壓情況下工作，且具備良好空間感知能力的人，Eva Chan說，該工作另一個優勢是附帶完善的聯邦福利方案，包括退休規劃與醫療保障。

根據美國聯邦航空總署（FAA）的規定，空中交通管制員必須是美國公民，且英語表達清晰，以便控制系統能夠理解。他們必須在 30 歲或之前被聘用，因該職務的強制退休年齡為 56 歲。取得資格需要通過 FAA 的入職前測驗，包括空中交通管制專員技能測試，以及醫療與安全審查。

2. 核能技術員

年薪中位數：10萬4240 美元（約313萬元新台幣）、預估職位成長（2023-2033）：-6%

核能技術員在控制室、實驗室或核電廠工作，支援能源生產、研究及核廢料管理。這是一份高度技術性的工作，最適合擁有強大分析能力、細心，並具備科學與數學背景的人。

Eva Chan指出，取得核科學、核技術或相關領域的副學士學位，將是獲得這項工作的最佳條件。一旦被聘用後還需要接受廣泛的訓練，以應對複雜的操作與監管事宜。雖然核能技術員的預測職位成長呈下降趨勢，但薪資依然很高，且該份工作可為進入核能管理等其他領域鋪路。

3. 放射治療師

年薪中位數：10萬1990美元（約307萬元新台幣）、預估職位成長（2023-2033）：3%

放射治療師在腫瘤科團隊中協助治療癌症患者，負責操作醫療設備，並在治療過程中與病人密切互動，提供技術與情感支持。Eva Chan表示，這份工作適合熱衷醫療保健與幫助他人的人，而就業市場對放射治療師的需求量極大。

除了取得放射治療或相關醫療領域的副學士學位外，還必須獲得額外的執照與認證，包括通過國家認證考試。

4. 核子醫學技術員

年薪中位數：9萬7020 美元（約292萬元新台幣）、預估職位成長（2023-2033）：-1%

核子醫學技術員使用放射性物質診斷與治療癌症及其他疾病。Eva Chan表示，這是一個高度專業化的職位，融合了醫療保健、腫瘤學、心臟病學與神經學，非常適合精通科技且對藥理學與醫療保健有濃厚興趣的人。

Eva Chan說，要成為核醫學技術員，應該要從經認證的核醫學技術課程中取得副學士學位，有些州還需要額外的執照，例如通過核醫學技術認證委員會（NMTCB）考試或美國放射技術員登記處（ARRT）考試，並可能需要符合其他教育與訓練要求。

5. 牙科衛生師

年薪中位數：9萬4260 美元（約283萬元新台幣）、預估職位成長：9%

牙科衛生師負責為患者洗牙、進行口腔健康評估，並指導病人如何照顧牙齒。Eva Chan表示，對牙科護理、實作以及與人互動感興趣的人，可能會喜歡這份工作。這是一個社交性很高的角色，因為牙科衛生師通常與牙醫及其他辦公室人員密切合作，並作為患者的主要聯絡人。

根據美國牙科衛生師協會，大多數州除了要求完成牙科衛生副學士學位外，還必須通過全國牙科衛生委員會考試以及州或地區的臨床考試。牙科衛生副學士學位由於額外的實驗與臨床課程，通常需接近3年完成。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財