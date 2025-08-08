沒念大學也能做！5大高薪工作曝光、年薪上看435萬元

空中交通管制員的工作不需要大學學歷，其年薪中位數達14萬4580美元。示意圖。（美聯社）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕獲得大學學歷通常會對未來的收入有所幫助，但念大學也不是通往高薪的唯一管道，專家指出，副學士（Associate Degree）學位可以是一種更快且更具成本效益的選擇，若副學士課程結合了履歷加分項目，例如實習、臨床經驗或志願服務，就可打開「高薪工作」的大門，求職平台Resume Genius就找出了5個副學士學位薪資最高的職業，高居榜首的是空中交通管制員，年薪中位數達到14萬4580美元（約435萬元新台幣）。

《CNBC》報導，Resume Genius的職涯專家Eva Chan表示，副學士學位通常只需要18至24個月就可以完成，而此學位的設計，就是為了幫助人們更快投入職場，所以同時對於那些「想要同時節省學費與時間」的求職者來說，是特別有利的選擇。

請繼續往下閱讀...

Resume Genius 依據美國勞動統計局（BLS）的數據與預測，找出了副學士學位薪資最高的5個職業。該報告排除了年薪中位數低於4萬9500美元（約149萬元新台幣），或是預測成長率極低的職位。

以下是 Resume Genius 找出的 2025 年副學士學位高薪職業排行榜：

1. 空中交通管制員

年薪中位數：14萬4580 美元、預估職位成長（2023-2033）：3%

空中交通管制員負責管理地面及空中的航空器流量。這份工作非常適合重視結構化流程、溝通能力強、能在高壓情況下工作，且具備良好空間感知能力的人，Eva Chan說，該工作另一個優勢是附帶完善的聯邦福利方案，包括退休規劃與醫療保障。

根據美國聯邦航空總署（FAA）的規定，空中交通管制員必須是美國公民，且英語表達清晰，以便控制系統能夠理解。他們必須在 30 歲或之前被聘用，因該職務的強制退休年齡為 56 歲。取得資格需要通過 FAA 的入職前測驗，包括空中交通管制專員技能測試，以及醫療與安全審查。

2. 核能技術員

年薪中位數：10萬4240 美元（約313萬元新台幣）、預估職位成長（2023-2033）：-6%

核能技術員在控制室、實驗室或核電廠工作，支援能源生產、研究及核廢料管理。這是一份高度技術性的工作，最適合擁有強大分析能力、細心，並具備科學與數學背景的人。

Eva Chan指出，取得核科學、核技術或相關領域的副學士學位，將是獲得這項工作的最佳條件。一旦被聘用後還需要接受廣泛的訓練，以應對複雜的操作與監管事宜。雖然核能技術員的預測職位成長呈下降趨勢，但薪資依然很高，且該份工作可為進入核能管理等其他領域鋪路。

3. 放射治療師

年薪中位數：10萬1990美元（約307萬元新台幣）、預估職位成長（2023-2033）：3%

放射治療師在腫瘤科團隊中協助治療癌症患者，負責操作醫療設備，並在治療過程中與病人密切互動，提供技術與情感支持。Eva Chan表示，這份工作適合熱衷醫療保健與幫助他人的人，而就業市場對放射治療師的需求量極大。

除了取得放射治療或相關醫療領域的副學士學位外，還必須獲得額外的執照與認證，包括通過國家認證考試。

4. 核子醫學技術員

年薪中位數：9萬7020 美元（約292萬元新台幣）、預估職位成長（2023-2033）：-1%

核子醫學技術員使用放射性物質診斷與治療癌症及其他疾病。Eva Chan表示，這是一個高度專業化的職位，融合了醫療保健、腫瘤學、心臟病學與神經學，非常適合精通科技且對藥理學與醫療保健有濃厚興趣的人。

Eva Chan說，要成為核醫學技術員，應該要從經認證的核醫學技術課程中取得副學士學位，有些州還需要額外的執照，例如通過核醫學技術認證委員會（NMTCB）考試或美國放射技術員登記處（ARRT）考試，並可能需要符合其他教育與訓練要求。

5. 牙科衛生師

年薪中位數：9萬4260 美元（約283萬元新台幣）、預估職位成長：9%

牙科衛生師負責為患者洗牙、進行口腔健康評估，並指導病人如何照顧牙齒。Eva Chan表示，對牙科護理、實作以及與人互動感興趣的人，可能會喜歡這份工作。這是一個社交性很高的角色，因為牙科衛生師通常與牙醫及其他辦公室人員密切合作，並作為患者的主要聯絡人。

根據美國牙科衛生師協會，大多數州除了要求完成牙科衛生副學士學位外，還必須通過全國牙科衛生委員會考試以及州或地區的臨床考試。牙科衛生副學士學位由於額外的實驗與臨床課程，通常需接近3年完成。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法