蘋果花6000億美元投資 ! 華爾街揭背後盤算 稱「iPhone賺了」

庫克6000億美元的投資承諾背後，既能贏得政治好感，又無需對現有供應鏈進行「凍筋骨」重塑。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕蘋果宣布在美國加碼投資1000億美元（約新台幣2.98兆元），使其未來4年對美的投資總額達到6000億美元（約新台幣17.9兆元），並啟動全新的「美國製造計畫」（AMP），震撼市場。華爾街普遍解讀，庫克6000億美元的投資承諾背後，是精明的政治策略，其巧妙之處在於，既能贏得政治好感，又無需對現有供應鏈進行「傷筋動骨」的重塑。

美銀分析師莫漢（Wamsi Mohan）指出，如果競爭對手面臨關稅而iPhone獲得豁免，蘋果還有望提昇在美國智慧型手機的市佔率。

據報導，蘋果6000億美元的投資承諾是一個龐大的組合，在新追加的1000億美元投資中，對晶片領域的專注尤為突出。庫克表示，這將促進今年在12個州的24家工廠生產190億顆晶片，主要由台積電和德州儀器在美國的工廠製造，並最終用於全球銷售的iPhone和iPad 。

摩根大通分析指出，美國製造計劃（AMP）的供應鏈合作方，其設備是與應用材料公司合作提升設備產能。晶圓與製造是與格羅方德、三星、德州儀器合作，提升晶圓及晶片製造能力。封裝測試是與Amkor合作進行先進晶片封裝與測試。至於通訊組件，蘋果與博通合作開發和製造更多的蜂巢半導體零組件，這對蘋果產品的5G通訊至關重要。

分析師指出，這不是蘋果第一次使用「投資承諾」來緩解政治壓力。早在2018年，蘋果即曾向川普政府承諾3500億美元（約新台幣10.4兆元）投資，協助其免於加徵關稅風險。2019年，川普與庫克還一同參觀德州Flex工廠，象徵性地將蘋果描繪為支持美國製造的典範。

事實證明，這種公開表態、政策溝通與象徵性實踐的混合操作，已成為蘋果在政治複雜環境中的應對模板。

對於蘋果宣布投資美國金額高達6000億美元，一些分析師出現質疑。傑富瑞分析師表示，「難以理解蘋果如何實際投入這麼大規模的金額」。另外，Gartner半導體分析師則認為，所謂「端到端」供應鏈說法過於模糊；他預測，完整的半導體供應鏈不會在未來4年內轉移到美國。

事實上，此次蘋果的大部分計畫，仍高度依賴其供應商過去已公佈的投資計畫。以台積電為例，亞利桑那州工廠早在川普第一任期末就已啟動，如今正為蘋果生產數千萬顆晶片。

從投資人的角度來看，雖然該計畫細節模糊，但其策略意圖明確。匯豐銀行在給客戶的報告中寫道，蘋果的計畫「支持了一種現狀得以維持的情景，即蘋果的利潤不會受到額外損害」。

資產管理公司Deepwater Asset Management的蒙斯特（Gene Munster）也指出，蘋果不會在美國組裝產品。這對蘋果的投資者來說是利好，這意味著「未來幾年利潤率將保持穩定」。

