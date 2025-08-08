川普重稅打擊海外晶片 ! 車用與家電成本恐全面上升 專家指「1關鍵」

專家指出，川普祭出100%晶片關稅，歐亞小型晶片業者恐無力因應。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普 6 日宣布，將對所有未在美國製造的電腦晶片與半導體徵收高達 100% 的進口關稅，引發企業界與美國貿易夥伴普遍困惑，此舉激勵大型半導體股價上漲，卻讓歐亞地區的中小晶片供應商陷入不確定壓力。對此，專家指出，現在市場正關注，嵌入汽車、家電等設備中的成熟晶片，是否也要計算新晶片關稅。

彼得森國際經濟研究所 （Peterson Institute for International Economics） 高級研究員Martin Chorzempa指出，川普祭出100%晶片關稅，將衝擊生產生產汽車或洗衣機等重要產品的關鍵晶片的小型晶片公司，倘若汽車、家電內部晶片無法獲得豁免，新關稅恐再次讓每輛車價格上漲數百美元。

據報導，川普週三表示，凡是「已承諾在美國建廠」的公司，即便尚未開始生產，也將獲得免稅待遇。許多來自海外的晶片早已被嵌入最終產品中，例如iPhone或汽車，在進口時就已成為產品的一部分。

彼得森國際經濟研究所 （Peterson Institute for International Economics） 高級研究員Martin Chorzempa表示，現今業界最關心的問題是，美國是否會對產品中的零組件課稅？也就是說，嵌入設備中的晶片是否也要計算關稅？

Chorzempa指出，川普祭出100%晶片關稅，將衝擊歐洲和亞洲、規模較小的晶片製造商帶來了巨大不確定性。這些小型晶片公司不屬於AI熱潮的核心供應商，但卻是生產汽車或洗衣機等重要產品的關鍵晶片。

Chorzempa表示，這些小型晶片生產商「可能規模不夠大，無法獲得豁免，而且很可能沒有足夠的剩餘資本和利潤來大規模向美國投資」。他警告，若汽車內部晶片無法獲得豁免，新關稅恐再次讓每輛車價格上漲數百美元。

Chorzempa舉例，開關車窗的晶片、控制娛樂系統的晶片、管理電子設備的晶片，尤其是電動車中的電力管理晶片，都是不可或缺。

