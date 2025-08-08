晴時多雲

川普要英特爾CEO陳立武下台！昔日霸主跌落神壇「關鍵」曝光

2025/08/08 10:08

川普要英特爾CEO陳立武下台！昔日霸主跌落神壇「關鍵」曝光英特爾執行長陳立武。（路透資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕英特爾週四（7日）股價重挫3%，係因美國總統川普要新任執行長陳立武立即辭職，外媒藉此分析英特爾的命運，直指因多年的戰略失誤，導致昔日科技界霸主跌落神壇。

《The Economic Times》報導，週四就在輝達（NVIDIA）、超微（AMD）等半導體公司在內的科技股股價一片歡騰之下，英特爾股價卻下跌，原因是川普要求陳立武立即辭職，但陳立武前幾個月前才剛上任。

外媒披露，此事應該與陳立武投資中企有關。據悉，陳立武透過1987年在舊金山創立的創投公司華登國際（Walden International），以及兩家香港控股公司Sakarya Limited和Seine Limited，對中國企業進行了數百筆投資。

英特爾是美國本土科技業，是矽谷最有代表性的公司之一，但與主導晶圓代工業務的亞洲巨頭台積電（TSMC）和三星（Samsung）相比，英特爾的命運卻相形見絀，同時，輝達的崛起，也令英特爾措手不及。

報導指出，英特爾的利基市場（Niche Market）一直是傳統運算過程中使用的晶片，但隨著人工智慧（AI）的熱潮，地位逐漸被取代。

英特爾曾是晶片製造業的主導力量，但現今在製造業落後於台灣競爭對手台積電後，雖然該公司正進行戰略轉變，旨在重振雄風，但輝達主導蓬勃發展的AI晶片市場，以及AMD在英特爾的主要個人電腦和伺服器半導體市場中，不斷獲得市佔，英特爾幾乎沒有任何影響力了。

報導直點，這家歷史悠久的晶片製造商，曾是美國晶片製造業巨頭的代名詞，但因為多年的戰略失誤而落後。

而現在，陳立武上任後，又專注於14A以贏得客戶，而不再專注於前執行長季辛格（Pat Gelsinger）耗資數十億美元開發的18A技術，此舉可能會導致出現巨額減記，肯定會讓投資者不滿。

此外，陳立武還預計還將剝離一些「非核心業務」，同時重申公司致力於保留晶圓代工業務的承諾。今年4月，英特爾同意以44.6億美元的價格出售其Altera可編程晶片業務51%的股份。

英特爾第2季營收為128.6億美元（約新台幣3839億元），優於市場預估的119.2億美元（約新台幣3558億元）；但每股虧損達0.10美元，仍未能轉盈，淨損為29億美元（約新台幣865億元），較去年同期虧損16.1億美元（約新台幣480億元）擴大，主因是公司提列8億美元（約新台幣238億元）資產減損，用於淘汰無法重複利用的過剩設備。

而為了節省數十億美元的開支，英特爾原定於波蘭下西里西亞州興建的晶片封裝與測試廠計畫將被取消，並確認未來將重點聚焦於位於德國馬格德堡（Magdeburg）的旗艦廠房。

