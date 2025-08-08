晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

印度是關稅戰最大輸家 彭博曝大贏家竟是亞洲「這國」

2025/08/08 12:18

彭博指出，印度是關稅戰最大輸家，而最終大贏家是中國。（示意圖，路透）彭博指出，印度是關稅戰最大輸家，而最終大贏家是中國。（示意圖，路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普一系列的新關稅正在重創全球經濟，根據彭博估計到2027年，全球經濟將損失2兆美元，而在這場關稅戰下，被課50%關稅的印度，將成為最大輸家，預估其對美出口可能下降60%，而贏家則是受益於關稅豁免的公司，尤其是蘋果、三星等大公司，但最終的大贏家則是中國，因美國可能成為全球經濟的保護主義孤島，為更具競爭力的中國產品開闢新機會。

彭博報導，川普試圖通過一系列新關稅來改寫全球秩序，8月7日午夜過後，美國對幾乎所有美國貿易夥伴的關稅都生效，這意味著這個世界上最大的經濟體已經將關稅提高到自1930年斯穆特-霍利法徵收關稅以來從未見過的水準，這加深了大蕭條並延長了大蕭條。

綜合來看，川普的行動，彭博經濟研究估計將把美國平均關稅稅率推高至15.2%，遠高於去年的2.3%。彭博經濟研究到2027年底，這將使全球國內生產總值減少2兆美元（約新台幣60兆元）。

儘管川普已經豎起了1座歷史性的關稅牆，但他還是在牆上建造了一些免稅門。彭博新聞社的1項分析發現，截至8月7日，川普政府已免除超過1兆美元（約新台幣30兆元）的商品新徵稅，佔2024年美國進口商品的3分之1以上。隨著一些美國大公司和行業享受關稅減免的不透明制度生效，這個數位可能會變得更大。

雖然圍繞額外徵稅以及川普宣佈與幾個美國貿易夥伴的初步協定，主要問題仍然存在。但毫無疑問，川普的關稅制度將留下很少的贏家和大量的輸家。

而最大輸家可能是印度，印度除了25%對等關稅，高於一些東南亞國家，如印尼19%、越南20%，這些國家是印度的天然競爭對手，以取代中國在美國供應鏈。

此外，川普還威脅要徵收25%額外稅，以懲罰印度購買俄羅斯石油，該關稅這將在8月下旬開始，如果真的發生，印度對美國的出口可能會下降60%，對印度GDP造成0.9%的下調。

除了印度外，瑞士的處境與印度類似。瑞士39%的關稅，其中包括手錶和巧克力，但藥品和黃金等關鍵商品仍然豁免，其關稅高於歐盟的15%。

至於川普關稅中的受益者又是誰？到目前為止，最大的贏家是受益於關稅豁免的公司。川普在4月2日首次推出基於國家的關稅行政命令中，包括1份長達37頁的附件，其中包含1000多個針對被排除產品的關稅代碼，其中一些可能是暫時的，但即使這樣對公司來說也是1個有意義的勝利。此外，一些大公司，如蘋果公司，已經設法就更長的排除進行談判。

4月11日，川普將智慧手機、筆記型電腦和其他消費技術產品添加到排除名單中。這意味著iPhone和其他蘋果產品已經避免了新關稅。8月6日，蘋果執行長庫克（Tim Cook）與川普一起在橢圓形辦公室宣佈，將在未來4年內將在美國的投資增加到6000億美元（約新台幣18兆），此讓蘋果不僅排除在現有的新關稅之外，而且還排除在即將對半導體和包含這些關稅的產品上。

根據彭博社最近的1項分析，在川普4月2日宣布關稅後的2個月裡，受益於排除關稅的公司通過避免額外徵稅節省了多達190億美元（約新台幣5700億元）。

其中又以科技業受益最多，在這2個月裡，科技行業就避免了超過70億美元（約新台幣2100億元）的關稅，而蘋果、三星則是最大受益者。

但最終的贏家可能是中國。儘管中國對美國的出口有所下滑，但有跡象表明，中國正在為其商品尋找其他市場。

隨著川普提高美國各地的關稅壁壘，他有可能將其變成全球經濟中的保護主義孤島，並為更具競爭力的中國產品開闢新的機會。

報導指出，雖然川普的政策旨在促進美國國內製造業的發展，但最終將意味著美國工廠的投入價格更高，這將使他們在世界上的競爭力降低，而不是增加。這一切都是因為川普還疏遠了美國的海外客戶，如加拿大抵制美國商品已經佔據了上風，而印度的政客們對川普試圖迫使該國停止購買廉價的俄羅斯石油感到不滿。

前財政部長薩默斯（Lawrence Summers）更直接指出，我們正在追求的戰略確實有1個贏家，他的名字叫習近平，他指的是中國國家主席。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財