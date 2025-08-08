晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

不玩了！馬斯克解散Dojo超級電腦團隊 研發主管即將離職

2025/08/08 08:42

馬斯克解散Dojo超級電腦團隊，研發主管即將離職。（示意圖，路透）馬斯克解散Dojo超級電腦團隊，研發主管即將離職。（示意圖，路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕傳特斯拉執行長馬斯克已下令解散Dojo超級電腦的研發團隊，CNBC證實，研發主管特斯拉硬體設計工程副總裁班農（Pete Bannon）即將離職。

特斯拉沒有立即回應置評請求。

彭博報導，知情人士稱，該團隊最近因新成立的DensityAI失去了大約20名員工，剩餘的Dojo員工正在被重新分配到特斯拉內部的其他數據中心和計算專案，這顛覆了特斯拉為無人駕駛技術開發內部晶片的努力。

CNBC報導，自去年年初以來，馬斯克一直試圖讓股東相信，他唯一的上市公司特斯拉將成為1家人工智慧和機器人巨頭，而不僅僅是1家電動車公司。

轉型的核心是Dojo，這是1台客製化的超級電腦，旨在利用特斯拉汽車捕獲的大量視訊和其他數據來處理和訓練人工智慧模型。

特斯拉專注於Dojo和另1個名為Cortex的計算集群，旨在改進該公司的高級駕駛輔助系統，並使馬斯克最終兌現將現有特斯拉汽車轉變為自動駕駛計程車的承諾。

在7月特斯拉的財報電話會議上，馬斯克表示，公司預計其最新版本的Dojo將在明年某個時候大規模運行，規模約採用10萬台輝達H-100最先進的晶片。

特斯拉最近與三星達成了1項價值165億美元（約新台幣4950億元）的協議，將與三星在國內生產更多自己的A16晶片。

特斯拉正在德克薩斯州奧斯汀測試自動駕駛計程車服務，並在舊金山推出相關的汽車服務。在奧斯汀，該公司的車輛需要在前排乘客座位上配備一名人類安全監督員，以便在必要時進行幹預。在舊金山，這項汽車服務由人類司機駕駛，但受邀用戶可以透過「特斯拉自動駕駛計程車」應用程式叫車。

在財報電話會議上，馬斯克被問到他如何看待特斯拉和他的人工智慧公司xAI保持距離，因為他們可能會相互競爭人工智慧人才。

馬斯克表示，兩家公司「正在做不同的事情」。他表示：xAI正在開發TB級和多TB級模型。他表示，特斯拉使用小100倍的模型，特斯拉專注於其汽車和機器人的“現實世界AI”，而xAI則專注於開發旨在實現“超級人工智慧”的軟體。

馬斯克還表示，一些工程師不會加入特斯拉，因為他們想研究AGI，這是他成立新公司的原因之一。

今年，特斯拉經歷了1批頂尖人才的流失，原因包括解僱和辭職。特斯拉Optimus機器人工程主管米蘭·科瓦奇（Milan Kovac）、軟體工程副總裁 David Lau 和馬斯克前幕僚長奧米德·阿夫沙爾 （Omead Afshar） 均已離職。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財