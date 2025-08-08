晴時多雲

川普提名海湖莊園協議「操刀者」米蘭 出任聯準會理事

2025/08/08 08:44

白宮經濟顧問委員會主席米蘭（Stephen Miran）。（路透）白宮經濟顧問委員會主席米蘭（Stephen Miran）。（路透）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普週四（7日）宣布，他已經提名白宮經濟顧問委員會主席米蘭（Stephen Miran）擔任聯準會（Fed）理事，接替上週辭職庫格勒（Adriana Kugler）的剩餘任期。值得注意的是，米蘭是備受爭議的「海湖莊園協議」（Mar-a-Lago Accord）操刀者，該協議的核心思想在於用貶值美元的方式，來解決美國長期以來的巨額貿易逆差問題。

川普在其社群媒體平台「真實社群」（Truth Social）宣布此事，並補充稱：「我們會在同時間繼續尋找永久繼任者」、「他（米蘭）從我第二任期開始就一直在我身邊，他在經濟學領域的專業知識無人可比擬。」認為米蘭在新職位必將表現出色。

米蘭的任期將在明年1月31日結束，川普這番話暗示了完整的14年任期理事人選可能是另外一位，米蘭或許只是擔任臨時職務。

川普近來不斷施壓要求大幅降息。而米蘭過去曾批評聯準會，特別是其在新冠疫情期間採取的激進刺激措施。

此外，米蘭還是具爭議性的「海湖莊園協議」的操刀者。米蘭在去年11月擔任避險基金哈德遜灣資本管理公司（Hudson Bay Capital）的高級策略師時，發布名為「重組全球貿易體系的使用者指南」研究報告，闡述川普政府可能採取的重組全球貿易體系的方案，包括關稅策略、貨幣政策及其對金融市場的潛在影響，並延伸出「海湖莊園協議」的概念，因此米蘭也被視為「海湖莊園協議操刀者」。

Evercore ISI 高級經濟學家暨策略師卡西拉吉（Marco Casiraghi）指出，川普選擇米蘭，相當於做了一個權宜之計，為自己爭取在明年1月之前作出最終決定的時間。這樣一來，川普就不隊把自己的手腳綁死，保留了在挑選新任聯準會理事、尤其是新主席上的彈性。

現任聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）的任期將於明年5月屆滿。外界盛傳的接任熱門人選，包括現任理事沃勒（Christopher Waller）、前理事沃許（Kevin Warsh）及國家經濟委員會主任哈塞特（Kevin Hassett）。

米蘭的提名仍需獲參議院確認，預料須等到參議院9月復會後才會進行表決。若獲得任命，米蘭將成為7人理事會的永久投票成員，並參與聯邦公開市場委員會（FOMC）的利率決策。FOMC 下次會議定於9月16日至17日舉行，市場普遍預期，屆時將宣布自2024年12月以來的首次降息。

