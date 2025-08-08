晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

川湖：AI趨勢抵擋不住 Q3持平或小成長

2025/08/08 08:06

伺服器滑軌龍頭股價飆。（取自公司簡報）伺服器滑軌龍頭股價飆。（取自公司簡報）

〔記者林菁樺／台北報導〕伺服器滑軌龍頭川湖（2059）股價飆，7日下午舉行法說會，即使第2季受到匯損干擾，但川湖對第3季展望仍看持平或可稍微成長；至於美國廠預計明年（2026）中小批量測試量產，對AI趨勢看法仍是需求龐大、趨勢抵擋不住。

川湖第2季雖雙率雙升，但毛利率高達77.5%，再創新高，不過因匯損因素，EPS降到6.45元。

法人關切匯率問題是否轉嫁客戶，川湖執行副總經理暨發言人王俊強指出，把自己該做的事情做好，透過其他方式降本，仍可增加公司獲利，客戶對漲價議題敏感，沒有要求降價就很好，會維持產品競爭力，並持續採自然避險。至於毛利率展望，他強調，順其自然，只要營收做大，該表現就有表現。

至於在AI伺服器市佔率等議題，川湖也回應，對競爭者從不評論，但目前產品設計速度跑很快，要能即時提供創新產品給客戶，才是客戶需要的，川湖按照既有步調做自己，他強調，川湖早在兩年前就說過這幾年業績會不錯，且開花結果，趨勢對了、產品對了，收穫自然較大。但他也強調，近半年已發現有侵權狀況，已在蒐證當中，並通知ODM廠要注意。

對AI趨勢看法不變，他說，現在AI模型大量發展，且有手機、PC等智慧裝置等串接等，未來量很大，「趨勢看起就是抵擋不住」，他也透露，GB300也差不多開始要動，川湖仍在其中扮演的角色非常重要，正常正面看待下半年營運，他也說，2025到2027年趨勢都很明確。

目前川湖嫁動率維持60%，王俊強說明，客戶相當認同自動化，美國廠明年中試營運小批量產，也會導入自動化，目前產能都可滿足客戶需求。

另外，川湖目前銷美免關稅，但可持續到何時，川湖也無法確定，王俊強說，大家都很怕，但還是得努力去做，以備不時之需。針對匯率部分，川湖採自然避險，這段時間新台幣升值，受到這一波強烈損失這是合理，但怎麼升，營收、毛利就是在這裡，展現出競爭力，他說，採自然避險不能賺錢都很好，虧錢就罵。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財