川湖：AI趨勢抵擋不住 Q3持平或小成長

〔記者林菁樺／台北報導〕伺服器滑軌龍頭川湖（2059）股價飆，7日下午舉行法說會，即使第2季受到匯損干擾，但川湖對第3季展望仍看持平或可稍微成長；至於美國廠預計明年（2026）中小批量測試量產，對AI趨勢看法仍是需求龐大、趨勢抵擋不住。

川湖第2季雖雙率雙升，但毛利率高達77.5%，再創新高，不過因匯損因素，EPS降到6.45元。

法人關切匯率問題是否轉嫁客戶，川湖執行副總經理暨發言人王俊強指出，把自己該做的事情做好，透過其他方式降本，仍可增加公司獲利，客戶對漲價議題敏感，沒有要求降價就很好，會維持產品競爭力，並持續採自然避險。至於毛利率展望，他強調，順其自然，只要營收做大，該表現就有表現。

至於在AI伺服器市佔率等議題，川湖也回應，對競爭者從不評論，但目前產品設計速度跑很快，要能即時提供創新產品給客戶，才是客戶需要的，川湖按照既有步調做自己，他強調，川湖早在兩年前就說過這幾年業績會不錯，且開花結果，趨勢對了、產品對了，收穫自然較大。但他也強調，近半年已發現有侵權狀況，已在蒐證當中，並通知ODM廠要注意。

對AI趨勢看法不變，他說，現在AI模型大量發展，且有手機、PC等智慧裝置等串接等，未來量很大，「趨勢看起就是抵擋不住」，他也透露，GB300也差不多開始要動，川湖仍在其中扮演的角色非常重要，正常正面看待下半年營運，他也說，2025到2027年趨勢都很明確。

目前川湖嫁動率維持60%，王俊強說明，客戶相當認同自動化，美國廠明年中試營運小批量產，也會導入自動化，目前產能都可滿足客戶需求。

另外，川湖目前銷美免關稅，但可持續到何時，川湖也無法確定，王俊強說，大家都很怕，但還是得努力去做，以備不時之需。針對匯率部分，川湖採自然避險，這段時間新台幣升值，受到這一波強烈損失這是合理，但怎麼升，營收、毛利就是在這裡，展現出競爭力，他說，採自然避險不能賺錢都很好，虧錢就罵。

