Visa攜手「醫指付+」 助台灣醫療支付數位轉型

〔記者李靚慧／台北報導〕為推動台灣醫療支付的數位轉型，Visa今（7）宣布與遠端醫療繳費工具「醫指付+」APP攜手，導入Visa代碼化技術（Tokenization），為全台超過100萬會員、150家醫療院所強化支付安全。

「Visa代碼化技術」是將銀行卡號的16個數字，轉為一串16位數的「代碼（Token）」，讓卡號失去價值，就算資料遭駭也不易被盜用，保障持卡人敏感的信用卡卡號及交易資訊，讓消費者付款時更安心。

Visa台灣總經理黃慧琴表示，此次與醫指付合作的 Visa 代碼化技術，不僅強化醫療支付過程中的資安防護，更進一步降低詐騙風險與敏感資料外洩的可能性。Visa將持續助力台灣醫療數位轉型，為患者與醫療院所打造更安全的數位支付環境。

根據Visa統計，自2014年推出代碼化技術以來，已發行超過100億個代碼化卡號，代碼化技術更在2023年，為全球阻詐高達6億5千萬美元（約新台幣205億元）。

醫指付大洸醫院管理顧問公司總經理吳明彥引述衛福部統計指出，全台有超過2萬家醫療院所，每年就醫人次高達近4億人 ，使醫療場景中的支付需求日益增加。醫指付今年初正式升級「醫指付+」後，除了強化密碼安全性、生物辨識登入、綁卡 3D 安全驗證外，再進一步導入Visa 的代碼化技術，完整保護每一筆交易安全；透過醫指付APP，可讓病患就醫無需再耗時排隊繳費，也能透過輸入就診資料，遠端支援醫療費用付款，並可於進行就醫紀錄管理，協助民眾更周全地照顧家人與長輩的就醫需求。

