晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 投資理財

Visa攜手「醫指付+」 助台灣醫療支付數位轉型

2025/08/07 21:44

Visa 宣布與「醫指付+」APP合作應用 Visa 代碼化技術，進一步推動台灣醫療支付的數位轉型。左為 Visa 台灣總經理黃慧琴，右為醫指付大洸醫院管理顧問公司總經理吳明彥。（ Visa提供）Visa 宣布與「醫指付+」APP合作應用 Visa 代碼化技術，進一步推動台灣醫療支付的數位轉型。左為 Visa 台灣總經理黃慧琴，右為醫指付大洸醫院管理顧問公司總經理吳明彥。（ Visa提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕為推動台灣醫療支付的數位轉型，Visa今（7）宣布與遠端醫療繳費工具「醫指付+」APP攜手，導入Visa代碼化技術（Tokenization），為全台超過100萬會員、150家醫療院所強化支付安全。

「Visa代碼化技術」是將銀行卡號的16個數字，轉為一串16位數的「代碼（Token）」，讓卡號失去價值，就算資料遭駭也不易被盜用，保障持卡人敏感的信用卡卡號及交易資訊，讓消費者付款時更安心。

Visa台灣總經理黃慧琴表示，此次與醫指付合作的 Visa 代碼化技術，不僅強化醫療支付過程中的資安防護，更進一步降低詐騙風險與敏感資料外洩的可能性。Visa將持續助力台灣醫療數位轉型，為患者與醫療院所打造更安全的數位支付環境。

根據Visa統計，自2014年推出代碼化技術以來，已發行超過100億個代碼化卡號，代碼化技術更在2023年，為全球阻詐高達6億5千萬美元（約新台幣205億元）。

醫指付大洸醫院管理顧問公司總經理吳明彥引述衛福部統計指出，全台有超過2萬家醫療院所，每年就醫人次高達近4億人 ，使醫療場景中的支付需求日益增加。醫指付今年初正式升級「醫指付+」後，除了強化密碼安全性、生物辨識登入、綁卡 3D 安全驗證外，再進一步導入Visa 的代碼化技術，完整保護每一筆交易安全；透過醫指付APP，可讓病患就醫無需再耗時排隊繳費，也能透過輸入就診資料，遠端支援醫療費用付款，並可於進行就醫紀錄管理，協助民眾更周全地照顧家人與長輩的就醫需求。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財