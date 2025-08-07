永豐金前7月賺152.83億 創歷史同期新高

永豐金控今年前7月賺152.83億元，創歷史同期新高（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕永豐金控好事連連！繼合併京城銀後，永豐金證券也以16.28億元併購台灣匯立證券，持續擴大版圖。在獲利表現方，永豐金2025年7月自結稅後淨利26.06億元，較上月增加12.3%，累計年1-7月稅後淨利152.83億元，續創歷史同期新高，年成長4.6%，EPS1.20 元。

根據永豐金自結數字，金控今年7月單月稅後淨利月增2.86 億元、月成長率12.3%，其中，銀行子公司永豐銀行7月份稅後淨利16.4億元，月減0.86億元、月減幅為-5.0%，獲利減少主要因金融交易操作獲利減少。證券子公司7月份稅後淨利9.46億元，月增3.07億元、月成長48.0%，創下近18年來單月歷史新高，主因各業務單位穩健成長且為股利入帳高峰。

若將時間拉長看，永豐金控2025年1-7月累計稅後淨利152.83 億元，與去年同期相比，年增6.74億元、年增率4.6%，主要受惠於銀行子公司獲利大幅成長。

其中，銀行子公司永豐銀行1-7月累計稅後淨利128.58億元，年增15.35億元、年增13.6%，續創歷年同期新高，主要受惠於利息淨收益與手續費淨收益皆有雙位數的成長。此外，證券子公司1-7月累計稅後淨利30.46億元，年減額6.42億元、年減幅度-17.4%，主要是受到台股日均量相較於去年同期回落，手續費淨收益減少所致。

