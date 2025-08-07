川普拋100％晶片關稅 郭智輝急call台積電、鴻海等大咖應對

經濟部關注美國232關稅政策動向，經長郭智輝今找半導體大咖座談。（資料照）

〔記者林菁樺／台北報導〕因應美國擬對進口半導體與晶片加徵關稅，經濟部長郭智輝今（7）日邀集SEMI與台積電、聯電、力積電、南亞科、日月光、環球晶圓、鴻海等重點業者代表，召開座談交流會議，針對美方政策動向及可能因應作法進行意見交換與討論，業者均盼政府對美談判爭取有利條件，避免對我國產業產生不公平情形。

經濟部轉述，今天會中業者普遍表示，美國擬對半導體及晶片加徵關稅，其實施範圍、課稅方式、豁免條件及相關執行細節尚未公布，仍待進一步觀察與釐清。從美國針對鋼鋁或汽車課徵232關稅情形觀察，建議政府應儘速與美方交涉，爭取有利條件，避免出現差別待遇，影響台灣產業公平性。

經濟部也回應，業者的建議將提供給台美經貿工作小組持續對美談判，並將與業者保持即時聯繫，預作多元應對準備，以因應未來可能出現的各項挑戰。

我國半導體產業長期與美系客戶建立深厚夥伴關係，供應高附加價值之晶片產品，協助推動美國在全球科技產業的競爭力與創新發展。經濟部強調，台美雙方在半導體及高科技領域向來具有高度互補性，彼此在研發、製造、終端應用等各環節均有密切合作，彼此互利共榮。我國產業在全球供應鏈韌性中扮演關鍵角色，未來將持續發揮貢獻。

