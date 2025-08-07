晴時多雲

普發現金1萬 商總許舒博：應計算實際挹注內需經濟效果

2025/08/07 20:48

商總理事長許舒博表示，應思考普發現金是否能挹注內需消費，讓台灣經濟成長回穩。（商總提供）商總理事長許舒博表示，應思考普發現金是否能挹注內需消費，讓台灣經濟成長回穩。（商總提供）

〔記者林菁樺／台北報導〕商總理事長許舒博7日受訪表示，盼政府爭取台灣稅率降至與日本、韓國相同。至於普發現金1萬元一事，他強調，應思考普發現金是否能挹注內需消費，讓台灣經濟成長回穩。

商總今舉辦第七屆品牌金舶獎頒獎典禮，許舒博在會前受訪，對於外界關注普發現金1萬元議題，許舒博說，台灣面臨美國對等關稅20%挑戰，可能造成經濟成長下降，但立法院已三讀通過全民普發現金1萬元條款，他強調，政府要量力而為，究竟普發1萬對國內消費提振效果有多少，是否能挹注國內消費，讓台灣經濟成長回穩。

因美國對台灣暫時性關稅20%於美東時間7日起實施，許舒博指出，美國對等關稅對扣件產業的影響最重，主因為扣件產業對美銷售占比超過4成，汽車零組件、塑膠製品和水五金等產品也遭遇衝擊，政府應該加強與業者溝通、協助產業因應，包含穩定匯率、協助業者拓銷東南亞和歐洲等市場、邀請國際買主來台採購。

美國總統川普今也宣布輸美半導體課徵100%關稅，但在美國設廠或正在設廠可望豁免。許舒博表示，100%半導體關稅對台積電等台廠影響不大，且7日台北股市也大漲，後續要關注關稅對中小型公司的影響。

他提到，總統賴清德和行政團隊已表示20%是暫時性關稅，企業也希望台灣關稅能降至與日本、韓國和歐盟相同的稅率，他補充，若關稅無法調降，傳產可能虧3%至9%，有轉單和失業等問題。

他說，若對等關稅20%未能調降，短期內可能會有勞工失業問題，不過具體狀況仍視每一家公司的承受程度，相信總統和行政院團隊會盡力。

