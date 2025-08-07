北市備34億、5措施迎戰關稅衝擊 市府初估4產業影響較大

面對美國關稅潛在影響，市府表示，台北市以基本金屬、金屬製品、汽車零組件、塑橡膠製品等產業影響較大。（記者董冠怡攝）

〔記者董冠怡／台北報導〕美國對台灣課徵20%對等關稅，台灣時間今天中午12點開徵，美國總統川普（Donald Trump）喊出另將對輸美半導體課徵100%關稅，若承諾在美設廠或正在設廠則可豁免。台北市長蔣萬安今天出席交通安全宣導活動前受訪表示，會先以去年超徵的34億元稅收，協助企業及勞工因應衝擊。台北市政府評估基本金屬、金屬製品、汽車零組件、塑橡膠製品等產業影響較大，已研擬產業輔導、勞動協助、稅捐緩繳、青年支持、福利扶助5大面向因應措施。

蔣萬安指出，川普對外公布的內容，遠比總統賴清德、行政院長卓榮泰告訴大家的來得多，目前訊息還很混亂，中央政府應該盡快出面，完整說明台美關稅談判內容和具體方案，了解問題才能面對、解決問題，現今仍在「抓瞎」，會先用34億元因應，必要時各局處包括勞動權益基金、產發基金可移緩濟急，或是動用第二預備金。

市府說明，這次美國實施對等關稅，將影響台灣產業出口競爭力，其中，台北市以基本金屬、金屬製品、汽車零組件、塑橡膠製品等產業影響較大，輸美競爭力削弱，導致如訂單流失、客戶轉單、研發延後等風險，若對美貿易量趨緩，進而影響整體經濟動能，台北市在消費、就業、資本市場等面向，也可能連帶受到波及；半導體相關關稅衝擊尚未明朗，會持續追蹤。

對於產業及勞動市場可能面臨的衝擊，市府規劃5大面向措施，有產業輔導，強化企業體質、資金協助、拓銷多元市場；勞動協助，穩定就業措施、短期上工方案；稅捐緩繳，地方稅延分期繳納；青年支持，青創貸款、協助青年就業、留學貸款利息補貼；福利扶助，受影響民眾急難救助、三安計畫（安全、安定、安心，即通報預防、心理支持與人力培訓、補助措施）。

市府說，上述面向中，中小企業專案融資、稅捐緩繳及穩定就業等措施已上線，有需求的企業和民眾可至市府官網首頁「因應美國關稅議題服務專區 」查詢申請。相關輔導及輔助措施所需經費將先由年度預算調整、基金預算或二備金支應，如有不足，辦理追加預算或於下一年度預算程序因應。

