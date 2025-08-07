晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

銀行設單一申訴窗口 強化房貸爭議處理機制

2025/08/07 19:42

金管會強調，銀行針對3大類房貸案件應積極協助。（資料照）金管會強調，銀行針對3大類房貸案件應積極協助。（資料照）

〔記者王孟倫／台北報導〕為強化「首購」、「自住」及「已承諾」房貸案件之民眾權益保障，金管會要求銀行業者對這3類房貸案件應積極協助，不宜逕予拒貸，並要求銀行公會與各銀行的總行，須成立「單一申訴窗口」來處理相關爭議。

金管會銀行局主秘張嘉魁指出，近半年來，大約有30件與房貸相關向銀行局申訴的案件，銀行局有「兩個不得」，第一個是不得勸誘，也就是不能以誇大不實或勸誘；第二個是辦理房貸時不可搭售房貸壽為條件。

銀行局指出，為強化相關爭議案件之處理機制，金管會已請銀行商業同業公會全國聯合會及各銀行總行，針對「首購」、「自住」及「已承諾」之房貸爭議案件設置單一申訴窗口，並妥適處理相關申訴情事。

張嘉魁指出，配合行政院「健全房地產市場方案」及重要政策，與各部會合作持續推動穩定房地產市場對策，已推動相關金融監理措施，督導銀行加強不動產貸款風險控管，此外，為兼顧民眾購屋自住需求，也持續督促各銀行貸款額度應優先提供民眾「首購」、「自住」及「已承諾」之房屋貸款。

金管會並已請銀行公會於2024年9月6日設置「銀行購置住宅貸款資訊揭露專區」，提供民眾查詢銀行是否有可承做購置住宅之貸款額度及各銀行諮詢窗口，依目前揭露資訊顯示，各銀行均尚有可承做額度。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財