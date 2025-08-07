晴時多雲

台幣升值影響 上緯投控Q2小虧

2025/08/07 19:16

上緯投控Q2每股虧損0.35元。（資料照）上緯投控Q2每股虧損0.35元。（資料照）

〔記者張慧雯／台北報導〕受到台幣升值影響，上緯投控（3708）今（7）日公告第二季營收19.81億元、稅後淨損0.38億元、每股虧損0.35元；同時，董事會也通過對艾若颯增資2億元，積極布局新興產業。

上緯指出，第二季營收19.81億元、季增1％、年增3％，除營收受匯率影響外，美元資產評價也受台幣短期急速升值產生匯兌損失，而造成業外損失侵蝕本業獲利，今年第二季每股稅後損失0.35元；累計上半年營收39.42億元、年增8%，稅後淨利0.15億元、每股稅後盈餘（EPS）0.13元。

上緯投控今日董事會還通過9項議案，其中最受關注者，為對旗下轉投資事業艾若颯航太科技加碼投資，董事會決議通過對艾若颯增資2億元，累計對艾若颯投資金額總計2.5億元，上緯投控董事長蔡朝陽表示，看好低空經濟與機器人的策略夥伴長期發展潛力，此次增資艾若颯正是實踐在新興產業佈局的其中一步。

