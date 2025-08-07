金價飆漲賣不動！中國金飾消費雪崩、門市倒一片

統計顯示，中國上半年金飾消費總量年減28%。（示意圖，彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕今年以來金價強勢飆漲，短短半年就上漲近30％，但是中國黃金飾品消費量反而下滑近3成，珠寶店一片哀嚎。有珠寶店老闆坦言，金飾生意越來越難做，利潤微薄，為了避免虧損只能忍痛歇業。特別是像周大福、周六福與老鳳祥等中國知名品牌，近來也頻頻傳出關店消息。業界人士指出，中國景氣低迷讓民眾消費變得更加理性與謹慎，預料這波珠寶門市的收攤潮仍將持續延燒。

外媒指出，據世界黃金協會日前發布的《2025年二季中國黃金市場回顧與趨勢分析》報告，中國上半年金飾消費需求總量已降至194噸，年減28%。Fxstreet稱，這是2009年以來（2020年受新冠疫情影響除外）同期最低點。

有中國網紅近日發布影片稱，自己的金飾店開在非常好的地點，如今已撐不住了，他說，「以前兩三天就補一次貨，現在兩三個月都不用補一次。以前結婚都買好幾套金飾，我們七、八個員工，都接不過來。現在只剩到兩個員工，閒到玩手機。」

另有業者表示，三年前花了上百萬（人民幣）裝修，把四間門市打通做金飾店，今天卻要花錢重新砌牆把它們隔開。想想當初意氣風發的時候，和現在站在店裡變賣這些破爛，真的是兩個世界。」

沒倒閉的金飾店也賺不到錢，經營26年的珠寶店業者表示，做了26、27年的珠寶生意，今年上半年，周邊的同事朋友很少有人賺到錢。現在還能支撐下去的，都是帶有情懷，捨不得關店，或者是為了面子，整個珠寶行業一片哀嚎。」

從知名金飾品牌的業績也能看出低迷景象，根據周大福發布的經營數據，2025會計年度（2024年4月至2025年3月），周大福營收下降16.8%，在中國關閉896間門市。截至今年6月，周大福在中國共有5963間門市，比3月減少311間。

至於周六福，截至2024年末，位於中國的加盟店為4034家，相比2023年末減少了254家。老鳳祥2024年加盟店減少166家，直營店僅增10家。

