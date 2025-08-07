晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

金價飆漲賣不動！中國金飾消費雪崩、門市倒一片

2025/08/07 19:35

統計顯示，中國上半年金飾消費總量年減28%。（示意圖，彭博）統計顯示，中國上半年金飾消費總量年減28%。（示意圖，彭博）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕今年以來金價強勢飆漲，短短半年就上漲近30％，但是中國黃金飾品消費量反而下滑近3成，珠寶店一片哀嚎。有珠寶店老闆坦言，金飾生意越來越難做，利潤微薄，為了避免虧損只能忍痛歇業。特別是像周大福、周六福與老鳳祥等中國知名品牌，近來也頻頻傳出關店消息。業界人士指出，中國景氣低迷讓民眾消費變得更加理性與謹慎，預料這波珠寶門市的收攤潮仍將持續延燒。

外媒指出，據世界黃金協會日前發布的《2025年二季中國黃金市場回顧與趨勢分析》報告，中國上半年金飾消費需求總量已降至194噸，年減28%。Fxstreet稱，這是2009年以來（2020年受新冠疫情影響除外）同期最低點。

有中國網紅近日發布影片稱，自己的金飾店開在非常好的地點，如今已撐不住了，他說，「以前兩三天就補一次貨，現在兩三個月都不用補一次。以前結婚都買好幾套金飾，我們七、八個員工，都接不過來。現在只剩到兩個員工，閒到玩手機。」

另有業者表示，三年前花了上百萬（人民幣）裝修，把四間門市打通做金飾店，今天卻要花錢重新砌牆把它們隔開。想想當初意氣風發的時候，和現在站在店裡變賣這些破爛，真的是兩個世界。」

沒倒閉的金飾店也賺不到錢，經營26年的珠寶店業者表示，做了26、27年的珠寶生意，今年上半年，周邊的同事朋友很少有人賺到錢。現在還能支撐下去的，都是帶有情懷，捨不得關店，或者是為了面子，整個珠寶行業一片哀嚎。」

從知名金飾品牌的業績也能看出低迷景象，根據周大福發布的經營數據，2025會計年度（2024年4月至2025年3月），周大福營收下降16.8%，在中國關閉896間門市。截至今年6月，周大福在中國共有5963間門市，比3月減少311間。

至於周六福，截至2024年末，位於中國的加盟店為4034家，相比2023年末減少了254家。老鳳祥2024年加盟店減少166家，直營店僅增10家。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財