普發1萬10月執行完畢？財政部這樣回應

2025/08/07 17:52

對於普發現金1萬元，財政部國庫署表示，將按行政院指示配合辦理。（資料照）對於普發現金1萬元，財政部國庫署表示，將按行政院指示配合辦理。（資料照）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕行政院今表示，普發現金1萬元預算將依三讀條文編列。對此，財政部國庫署表示，將按行政院指示配合辦理，但發放作業是否百分之百依上次普發6000元，目前還不清楚，很多執行面的細節還要處理。至於10月底前能否執行完畢？國庫署表示，「初步看來確實是有窒礙難行的地方」，因為民眾領取需要一些時間，前一次讓大家有6個月的時間去領，不能限制當天所有人都要來領。

立法院7月三讀通過「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」，共匡列5450億元，其中2350億元將用以普發現金每人1萬元，且根據條例內容，現金發放作業應於今年10月31日前執行完畢。行政院今強調，除了產業支持方案會有所調整，其餘部分將依據三讀條文編列預算。

2023年普發6000元由財政部辦理，對於這次普發1萬元，國庫署官員表示，行政院已說明按三讀內容編列特別預算，財政部將按行政院指示配合辦理；但這次發放作業是否百分之百依前一次，目前不知道，要看最後規劃定案來評估需要多久的時間，目前財政部的經驗就是前一次，現在也沒辦法回答要多久時間。

至於10月底前能否執行完畢？國庫署說明，除了行政作業及資訊系統準備時間外，還涉及民眾領取的時間，前一次讓大家 有6個月時間去領，且可選擇領取方式，預留一段時間是人之常情，而且有截止時間；這次就不知道多少時間，目前還沒有明確相關內容及後續規劃，所以沒有辦法預估，初步看來確實是有窒礙難行的地方，光是民眾領取就要時間，不能限制當天所有人都要來領，很多執行面的細節還要處理，包括新生兒、受刑人等如何領取。

