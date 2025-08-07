豪雨侵襲菜價高漲！全聯16款蔬菜限時優惠

全聯8/8~8/14配合台北市政府市場處啟動7天蔬菜平穩價格措施，於北農供應的239間雙北門市推出16款蔬菜限定優惠。（全聯提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕近日中南部地區遭逢連日豪雨侵襲，導致菜價高漲，全聯8/8~8/14配合台北市政府市場處啟動7天蔬菜平穩價格措施，於北農供應的239間雙北門市推出16款蔬菜限定優惠，總計約70噸貨量。

國產品項包括牛心蕃茄單盒原價62元，特價55元；南瓜單粒原價79元，只要69元；國產馬鈴薯單盒原價45元，特價39元。

善美的有機秀珍菇單包原價41元，優惠價35元；有機厚肉香菇單盒原價72元，只要59元，現省13元；履歷紅蘿蔔單包原價45元，特價42元；早安地瓜單袋原價62元，特價52元。

進口蔬菜日本山藥單支原價198元，特價178元，現省20元；進口洋蔥單袋原價45元，特惠價38元；玉米筍（非基改）單盒原價38元，特價35元；

韓國大白菜（切）單個原價75元，特價68元；進口青花菜單粒原價58元，優惠價48元；進口白蘿蔔單條原價42元，特價38元。

美國結球萵苣單粒原價95元，特價89元；美國西洋芹菜單袋原價95元，只要85元；進口蘿美單包原價145元，優惠價138元。

