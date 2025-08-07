晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

豪雨侵襲菜價高漲！全聯16款蔬菜限時優惠

2025/08/07 17:46

全聯8/8~8/14配合台北市政府市場處啟動7天蔬菜平穩價格措施，於北農供應的239間雙北門市推出16款蔬菜限定優惠。（全聯提供）全聯8/8~8/14配合台北市政府市場處啟動7天蔬菜平穩價格措施，於北農供應的239間雙北門市推出16款蔬菜限定優惠。（全聯提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕近日中南部地區遭逢連日豪雨侵襲，導致菜價高漲，全聯8/8~8/14配合台北市政府市場處啟動7天蔬菜平穩價格措施，於北農供應的239間雙北門市推出16款蔬菜限定優惠，總計約70噸貨量。

國產品項包括牛心蕃茄單盒原價62元，特價55元；南瓜單粒原價79元，只要69元；國產馬鈴薯單盒原價45元，特價39元。

善美的有機秀珍菇單包原價41元，優惠價35元；有機厚肉香菇單盒原價72元，只要59元，現省13元；履歷紅蘿蔔單包原價45元，特價42元；早安地瓜單袋原價62元，特價52元。

進口蔬菜日本山藥單支原價198元，特價178元，現省20元；進口洋蔥單袋原價45元，特惠價38元；玉米筍（非基改）單盒原價38元，特價35元；

韓國大白菜（切）單個原價75元，特價68元；進口青花菜單粒原價58元，優惠價48元；進口白蘿蔔單條原價42元，特價38元。

美國結球萵苣單粒原價95元，特價89元；美國西洋芹菜單袋原價95元，只要85元；進口蘿美單包原價145元，優惠價138元。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財