NRE收入大增！巨有7月營收年增207.36％

2025/08/07 17:37

巨有7月營收年增達207.36%。（巨有提供）巨有7月營收年增達207.36%。（巨有提供）

〔記者卓怡君／台北報導〕ASIC設計服務公司巨有科技（8227）受惠AI邊緣運算市場成長，今年NRE（委託設計）接案數量大增，目前新接案數量已達三位數，大幅超越去年全年接案數量，因NRE收入認列明顯增加，7月合併營收1.51億元，月增79.64%，年增207.36%，今年1-7月合併營收6.24億元，年增63.23%，巨有看好下半年營運將優於上半年。

巨有對下半年展望樂觀，公司接案數量已大幅超越去年全年，巨有表示，近年來改變策略，開發新的市場，逐漸打開公司知名度，報價亦有競爭力，今年以來NRE的新訂單接單數量大幅成長，隨著時間陸續認列，在製程技術方面，已正式跨入6奈米，正往更先進製程邁進，已有不少客戶正在洽談5奈米專案。

巨有表示，雖然大環境仍有美國關稅及新台幣匯兌波動等不確定因素，但NRE專案接單持續增加、客戶端量產（MP）需求逐步回溫，公司積極布局及承接高階製程專案，下半年營運可望持續保持成長動能。

