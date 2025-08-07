晴時多雲

因應美國關稅 農業部180億農漁產業支持方案今正式啟動

2025/08/07 17:14

因應美國關稅衝擊，農業部啟動180億元支持方案，其中包含農業金融支持，有貸款利息補貼等。（農業部提供）因應美國關稅衝擊，農業部啟動180億元支持方案，其中包含農業金融支持，有貸款利息補貼等。（農業部提供）

〔記者吳柏軒／台北報導〕為因應美國關稅帶來的影響，農業部宣布，過去早已規劃準備的180億元農漁產業支持方案，今正式受理申請，其中在金融支持方面，加碼補助農貸利率最高達1％、期限1年、額度最高3千萬元，同時也彙整蘭花、毛豆、茶葉、吳郭魚、鱸魚、鬼頭刀及遠洋漁業等產業意見，滾動檢討方案。

農業部表示，針對有輸美外銷實績，或受美國關稅直接、間接影響及其關聯產業的農漁民、農民團體、農企業，貸款利息補貼從0.75％加碼最高達1%，利息補助期間由6個月加碼延長至1年，最高補貼貸款額度舊貸及新貸合併由2千萬元提高至3千萬元。

另外，為提高外銷供應鏈韌性，維持產品競爭優勢，農業部說，針對花卉產業將提供冷鏈、溫室等補助，最高可達1千萬元，也補助品種特性檢測及技術診斷服務；毛豆也補助冷鍊及生產設備，並以每案20萬元鼓勵創新加工包裝型態及改善包裝；國產茶獎勵產銷設備升級轉型，同樣20萬元鼓勵創新加工與包裝；養殖漁業也提供受影響魚種的冷鏈新建或升級補助計畫，再獎勵養殖與加工業者的生產穩定供銷；鬼頭刀等遠洋漁業也有運輸設備補助，並滾動式檢討補貼魚種。

農業部說，其他還有獎勵農漁民開拓美國及其他海外市場，提供行銷活動補助方案，美國市場最高300萬元、其他市場150萬元，或跨域行銷、海外參展補助等；以及提供外銷獎勵，如花卉每公斤獎勵最高40元、虱目魚每公斤最高44元等，將是美國關稅影響滾動式調整各種品項。

農業部強調，雖然台美對等關稅自32％暫時降至20％，對我農漁產品外銷美國影響程度減小，但部分產品的主要競爭對手國關稅比台灣低，有必要透過各項國內外措施，協助業者妥為因應。除受到影響外，同時也有擴展美國市占率的商機，將積極協助外銷業者全力鞏固並拓展美國市場，以維護農漁民權益。

