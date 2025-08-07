台驊顏益財:：半導體100％關稅有利台積電 帶旺航空貨運

台驊總經理顏益財。（記者王憶紅攝）

〔記者王憶紅／台北報導〕美國總統川普宣布，將對所有輸美半導體開徵100%關稅，若廠商承諾在美設廠或正在美國設廠就能免於關稅。對此，台驊（2636）總經理顏益財指出，川普宣布半導體關稅達100%，因為台積電有投資美國，韓國也有投資，對台灣和韓國而言都是利多，在AI相關產品出貨暢旺下，航空貨運需求會很旺。

台驊上半年合併營收為112.43億元，年減少2.15%，稅後盈餘6.22億元，每股稅後盈餘4.54元。

展望下半年，顏益財指出，就海運市場而言，對等關稅目前對遠東地區、歐盟，中國到美國是有影響，目前日韓對等關稅15%，台灣20%，中國30%，東南亞大概20%，會影響跨大西洋和太平洋的航線、遠東地區出口到美國貨載，若出口利潤不超過10%，大部分關稅會轉嫁到進口商、零售商、消費者上。

顏益財說，美國出口到歐洲和世界其他國家，多數都零關稅，跨大西洋航線的西向反而會有所成長，此航線運價不可能下降，甚至還會回升，且同盟船會把運力調到歐洲線、中東以巴、中南美、近洋線等賺錢的區域，運價不可能大跌。

就空運市場，顏益財說，目前中國3大貨運行把運力轉移到越南河內、泰國曼谷，而美國800美元以下小額包裹免稅取消，讓之前貨量減少萎縮30%，但電商經營模式改變，改用大宗貨包裹出貨，集貨到美國去分拆，預期電商貨量會慢慢恢復，而AI伺服器需求還是很大，預期9月航空運價會漲價。

對於匯兌波動，台驊總經理顏益財表示，台驊最大市場來自於中國，上半年營運占64%，人民幣兑美元升值影響尚可，台灣占25%，加上有外幣資產，整體而言，匯損影響不大。

台驊表示，面對全球運價回檔、市場需求放緩等挑戰，但上半年每股盈餘達4元以上，顯示台驊的獲利表現與運價波動，並非高度連動。台驊獲利來源多元，上半年來自長期持股的股利收入達2.79億元，占稅後淨利比重約44.8%，是穩定獲利來源之一。

台驊指出，持續透過對上下游產業的策略性投資與資金靈活配置，提升整體營運彈性與抗風險能力，進一步強化財務穩健性與長期競爭優勢。

