凌華加速布局AI邊緣運算 聚焦三大策略與四大新賽道

2025/08/07 16:21

為強化AI應用落地，凌華已啟動「三大策略」與「兩大平台」的經營架構。（記者方韋傑攝）為強化AI應用落地，凌華已啟動「三大策略」與「兩大平台」的經營架構。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕工業電腦廠凌華（6166）迎來成立30週年，總經理黃怡暾今天在於法說會中揭示下一階段AI戰略布局與業績展望，聚焦「三大策略、兩大平台」推動邊緣智能發展，預期全年營收仍可維持雙位數成長，明年則看好AI四大新賽道帶動營運動能。

黃怡暾指出，AI將成為未來5到10年的主軸，為因應AI浪潮，公司將三階段推進布局，第一階段以模組化主板產品提供客戶開發應用，第二階段轉型為整合軟硬體的系統供應商，第三階段進一步進軍垂直場域，推動POC（概念驗證）專案，目前在機器人、紡織與醫療等場域已有十餘個POC持續推進。

為強化AI應用落地，凌華已啟動「三大策略」與「兩大平台」的經營架構。三大策略涵蓋：

1.邊緣智能系統：聚焦於AI伺服器與公共系統兩大產品線，服務大型語言模型與AOI（自動光學檢測）應用需求。

2.邊緣顯示：攜手友達進行顯示與AI整合，目前營收貢獻已逐步顯現。

3.客製化服務：延續物聯網時期的高彈性設計能力，提供標準品加值化設計，不與EMS業者正面競爭。

凌華兩大平台則包括運算平台與軟體平台。其中軟體平台「Edge AI Agent Platform（EAAP，邊緣智能代理平台）」預計明年初推出，支援小型語言模型（sLLM）與多模態（VLM）推論，協助客戶加速AI應用落地，初期提供免費使用以擴大滲透率。

從應用領域來看，凌華除六大傳統賽道（娛樂、醫療、自動化、交通、電信、軍工）外，也積極開拓四大AI新賽道，包括：

1.機器人（含人形機器人）：鎖定嚴苛場域應用，與多家新創合作導入運算平台。

2.電動車製造：承接手機製造自動化經驗，導入車用製程。

3.自動駕駛：聚焦後裝市場，專案已出貨中。

4.能源領域：投入儲能櫃、充電樁、綠電控制系統，對應ESG節能需求。

展望下半年與明年，凌華表示，目前在手訂單動能穩定，接單出貨比值逾1，全年營運維持審慎樂觀。除「邊緣智能系統」部門因去年專案基期高、今年有落差外，其餘四大事業部門皆可望實現雙位數成長。

區域營運方面，北美仍為最大市場，上半年營收17億元、年增17%；亞太區成長33%達16億元；中國則受惠基建與庫存去化，年增46%；歐洲表現較弱但預期下半年電信標案將回溫。

黃怡暾補充，全球記憶體供應近期受特定廠商停產影響，短期對出貨略有干擾，但主要大專案皆有備料，不預期造成顯著衝擊，且第四季起替代方案將上線，有助新專案毛利調整。

