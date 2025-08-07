晴時多雲

漢來美食上半年淨利持平 每股賺6.15元

2025/08/07 16:16

漢來美食（1268）今天董事會通過第2季合併營收14.15億元，季減18.46%；稅後淨利0.74億元、每股盈餘1.76元。（漢來美食提供）漢來美食（1268）今天董事會通過第2季合併營收14.15億元，季減18.46%；稅後淨利0.74億元、每股盈餘1.76元。（漢來美食提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕漢來美食（1268）今天董事會通過第2季合併營收14.15億元，季減18.46%、年增7.54%，單季營收刷新歷史同期；稅後淨利0.74億元、每股盈餘1.76元，較去年同期增加0.22元。

累計上半年合併營收31.51億元，稅後淨利2.6億元，較去年同期微減，每股盈餘6.15元。

漢來美食表示，上半年營收創同期新高，主要受惠於從農曆新年前開始，北、高三館宴會廳在企業的尾牙、春酒，以及年節家庭聚餐消費需求高，一路到5月的台北國際電腦展COMPUTEX帶動北部來客數提升，此外，集團品牌展店動能持續發酵，亦挹注營收成長。

儘管今年4月美國關稅政策一度引發全球經濟大亂，台灣股市陷入前所未有的大動盪，所幸這一波對於餐飲行業影響不深，漢來美食憑藉穩定品牌信任度及飲食聚餐屬於必要的剛性需求，因此在第2季漢來美食營收仍刷新歷史同期。

尤其是在西餐體系的全台連鎖「海港自助餐廳」與南港「島語」，兩個品牌不論是單季或是上半年營收表現都呈現上揚趨勢，跟去年同期比較，漢來海港成長近5%、島語成長近6%。

第3季已進入中期，受人矚目的「全台最難訂自助餐廳」島語2店，已經確定8月22日在高雄漢神百貨8樓盛大開幕，從7月29日開放線上訂位開始，就已經展現勢如破竹的超高人氣，近1萬個座位，在5分鐘內全部被搶訂一空，今日上午11時一開放電話訂位，同樣也是瞬間滿線，搶訂的現象還一度引發網路熱議。

漢來美食集團「小金雞」的中餐品牌「漢來上海湯包」已在7月相繼開出台南誠品及台北Dream Plaza兩家分店，累積品牌分店達8家。

