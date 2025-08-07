晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

台化董座洪福源：7月虧轉盈 金九銀十市況可以期待

2025/08/07 16:14

台化董座洪福源表示，7月已虧轉盈，金九銀十市況可以期待。（資料照）台化董座洪福源表示，7月已虧轉盈，金九銀十市況可以期待。（資料照）

〔記者張慧雯／台北報導〕台塑四寶今日公告７月營收，雖然台化７月營收呈現月減，不過，董事長洪福源表示「單月已經順利虧轉盈，他認為，市場往好的方向發展，今年「金九銀十」市況可以期待。

洪福源認為，市場往好的方向發展，第一、美國關稅談判模式底定，市場不再無所適從，商業活動有了底氣；第二、台幣匯率不再無限升值，台幣對美元的29.0谷底界線可以預期；第三、中國改善內捲，市場受到激勵，雖然期望有限，但是部分產品價格回升。

他指出，市況改善後，台化芳香烴系列產品加工差回升，本業營運改善，且匯損幅度降低，加上現金股利挹注，７月營收雖因關稅尚不明朗比６月減少6%，但損益轉虧為盈，預估８月營收可向上成長，損益將保守樂觀，今年金九銀十市況可以期待。

洪福源強調，芳香烴系列包括苯、PX、PTA/PIA 比較樂觀，近日聚酯纖維後段加工加彈和織機稼動率提升，業者敢於備貨是個兆頭，不過，台化的其他下游產品如塑膠、紡織、耐隆纖維則尚未有好轉跡象，必須再觀察，尤其是後續與客戶間關稅分攤談判發展。

針對美國發表台灣稅率20%，他也說，台化直接銷美有限，但間接輸美很多，台灣、東南亞、甚至印度、土耳其的稅率發展都必須關注，稅率形成新商機必需抓住。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財