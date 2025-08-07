台化董座洪福源：7月虧轉盈 金九銀十市況可以期待

：台化董座洪福源表示，7月已虧轉盈，金九銀十市況可以期待。（資料照）

〔記者張慧雯／台北報導〕台塑四寶今日公告７月營收，雖然台化７月營收呈現月減，不過，董事長洪福源表示「單月已經順利虧轉盈，他認為，市場往好的方向發展，今年「金九銀十」市況可以期待。

洪福源認為，市場往好的方向發展，第一、美國關稅談判模式底定，市場不再無所適從，商業活動有了底氣；第二、台幣匯率不再無限升值，台幣對美元的29.0谷底界線可以預期；第三、中國改善內捲，市場受到激勵，雖然期望有限，但是部分產品價格回升。

他指出，市況改善後，台化芳香烴系列產品加工差回升，本業營運改善，且匯損幅度降低，加上現金股利挹注，７月營收雖因關稅尚不明朗比６月減少6%，但損益轉虧為盈，預估８月營收可向上成長，損益將保守樂觀，今年金九銀十市況可以期待。

洪福源強調，芳香烴系列包括苯、PX、PTA/PIA 比較樂觀，近日聚酯纖維後段加工加彈和織機稼動率提升，業者敢於備貨是個兆頭，不過，台化的其他下游產品如塑膠、紡織、耐隆纖維則尚未有好轉跡象，必須再觀察，尤其是後續與客戶間關稅分攤談判發展。

針對美國發表台灣稅率20%，他也說，台化直接銷美有限，但間接輸美很多，台灣、東南亞、甚至印度、土耳其的稅率發展都必須關注，稅率形成新商機必需抓住。

