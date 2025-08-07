IKKA-KY第2季每股賺2.2元 子公司投入無人機零組件開發

IKKA-KY（2250）今天上半年每股盈餘為2.2元，較去年同期3.3元減少1.1元。（記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕IKKA-KY（2250）今天上半年合併營收為17.2億元，較去年同期為17.4億元微減0.78%；但獲利受台幣急升影響，匯率損失約2000萬元，使得上半年每股盈餘為2.2元，較去年同期3.3元減少1.1元。

IKKA-KY表示，日本與美國對等關稅談判結束，爭取到15%的優惠關稅；加上豐田汽車針對中國銷售市場的深耕，有助於豐田汽車未來全球銷售之成長，IKKA-KY作為豐田汽車重要的供應鏈夥伴，將對IKKA-KY未來幾年的在車用零件市場之營運增添更多成長動能。

另外、IKKA子公司Sol-plus近期日本無人機零組件也預計進入量產階段，正式進入無人載具領域，也將為IKKA-KY帶來營運挹注。

展望未來，AI與機器人應用發展日新月異，針對相關議題也已開始著手進行客戶了解，運用現有汽車客戶在機器人產業中的布局，參與未來產品之研發，並結合能率集團各公司之機器人發展，期待除了目前的汽車事業發展外，也在AI相關產業為公司帶來新的發展契機。

