建大輪胎總裁楊銀明：20％關稅對業者很傷 盼降至15％

2025/08/07 16:12

建大輪胎總裁楊銀明表示，20%的關稅對業者很傷。（記者顏宏駿攝）建大輪胎總裁楊銀明表示，20%的關稅對業者很傷。（記者顏宏駿攝）

〔記者顏宏駿／彰化報導〕美國對台課徵20%對等關稅，建大輪胎公司總裁楊銀明說，究竟台灣跟美方談到哪些東西，台灣做了哪些讓步，至今業者都不清楚，面對下半年的佈局，他們需要更多、更透明的資訊。面對歐盟、美國、日、韓國際輪胎大廠的競爭，希望政府能盡全力把關稅再談到15%。

楊銀明說，美國對台灣的對等關稅20%，衝擊國內輪胎業者，建大輪胎生產的汽車輪胎、機車、腳踏車輪胎，銷美的比例達35％，而國內輛胎業者在美國面對的是美國、歐盟、日、韓業者的競爭，對手國的對等關稅都在15％以下，台灣卻要20%，這關稅要對台灣輪胎業者很傷。

楊銀明表示，眼看對等關稅就要上路，台灣對美的關稅到底談得如何?還沒有細節出來，業者們當然希望能調降到15％最好，但目前最大的問題是政府對談判內容仍三緘其口，業界的心就一直懸著，而且關稅關乎的是整體民生，最近美方汽車輪胎的訂單量已縮手約三成了，美國消費者有關稅帶動的通膨預期心態，消費縮手，進口商下單量自然會少。

楊銀明說，國內輪胎在第二季是「拉貨潮」，但對等關稅20%實施後，加上原本進口關稅4%，共24%的汽車輪胎關稅壓力大，且目前對第三季的消費景氣都偏向保守。

