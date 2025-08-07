元大銀數位帳戶新戶享3％優利 99次跨提轉免手續費

元大銀行數位帳戶新戶享3%優利及99次跨提轉免手續費。（業者提供）

〔記者張慧雯／台北報導〕多數小資族都希望「利息高一點、手續費少一點」，元大銀行推出數位帳戶臺幣高利優惠，新戶每月享3%高利活存，並提供高達99次的跨行提款/轉帳免手續費優惠，此外，只要客戶完成指定任務，最高還能再享600元回饋金，讓日常理財更輕鬆有感。

元大銀行指出，即日起至9月30日止，針對數位帳戶新客戶祭出每月「臺幣3%高利活存」與「99次的跨行提款/轉帳免手續費」，自帳戶審核成功後的6個月內均可享有此雙重優惠，讓客戶月月累積利息之餘，還能節省跨行轉帳與提款的手續費。

元大銀行也表示，凡活動期間線上開立數位帳戶新戶並新綁定任一行動支付，且首筆直扣消費或儲值滿百，即可享30%回饋（每人上限100元），此外再享新綁定行動支付200元回饋及每筆直扣消費或儲值50%回饋（每人上限300元），使新戶們不僅能賺取高利，也能省手續費。

