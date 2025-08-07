晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

元大銀數位帳戶新戶享3％優利 99次跨提轉免手續費

2025/08/07 15:57

元大銀行數位帳戶新戶享3%優利及99次跨提轉免手續費。（業者提供）元大銀行數位帳戶新戶享3%優利及99次跨提轉免手續費。（業者提供）

〔記者張慧雯／台北報導〕多數小資族都希望「利息高一點、手續費少一點」，元大銀行推出數位帳戶臺幣高利優惠，新戶每月享3%高利活存，並提供高達99次的跨行提款/轉帳免手續費優惠，此外，只要客戶完成指定任務，最高還能再享600元回饋金，讓日常理財更輕鬆有感。

元大銀行指出，即日起至9月30日止，針對數位帳戶新客戶祭出每月「臺幣3%高利活存」與「99次的跨行提款/轉帳免手續費」，自帳戶審核成功後的6個月內均可享有此雙重優惠，讓客戶月月累積利息之餘，還能節省跨行轉帳與提款的手續費。

元大銀行也表示，凡活動期間線上開立數位帳戶新戶並新綁定任一行動支付，且首筆直扣消費或儲值滿百，即可享30%回饋（每人上限100元），此外再享新綁定行動支付200元回饋及每筆直扣消費或儲值50%回饋（每人上限300元），使新戶們不僅能賺取高利，也能省手續費。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財