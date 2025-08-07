晴時多雲

華通產能利用率維持高檔 上半年EPS為1.8元

2025/08/07 15:45

華通積極發展AI、低軌衛星等市場。（記者卓怡君攝）華通積極發展AI、低軌衛星等市場。（記者卓怡君攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕全球HDI板龍頭華通（2313）今日董事會通過今年第二季財報，第二單季營收182億元，年增7.8％，創同期歷史新高，毛利率18.24%，年增3.25個百分點，本期淨利8.31億元，每股稅後純益（EPS）0.7元，累計上半年每股純益1.8元，為近20年來同期次高，受惠於客戶逐漸啟動新品備貨，7月合併營收達59.95億元，累計1至7月營收創下同期歷史新高。

華通表示，今年第二季營運延續第一季淡季不淡態勢，主要是美系手機、平板電腦及筆電、智慧眼鏡、低軌道衛星LEO產品，以及交換器、伺服器等皆穩定出貨，整體產能利用率維持在相對高檔，也使毛利率自第一季17.17%再往上提升至18.24%。

華通泰國新廠已於今年第一季進入全製程生產，除了原有衛星主力客戶外，第二個衛星客戶也在近期發射數批低軌道衛星，在新客戶效應加上新產能的加持，預期LEO低軌道衛星營收占比維持高檔，產品結構持續優化。

法人認為，全球低軌道衛星產業需求強勁、供給吃緊，華通在衛星用板的投入相當早、已經耕耘近10年，供應鏈的領導地位相當穩固，而泰國廠的規模放大，也勢必會吸引其他急須海外產能的客戶加入合作。

華通表示，公司在循序漸進的產品開發下，每一階段的主力產品，如消費性電子以及衛星產業，都陸續開花結果，打下穩固基礎，在AI伺服器和光通訊領域也不會缺席。將利用全球 HDI 領導地位、跨區域的產能布局，積極推進關鍵客戶在系統性產品用板，例如OAM加速卡、AI SERVER伺服器、高階SWITCH交換器、光通訊（光模塊、CPO）等領域的合作，目前已有許多客戶的產品進行認證、規劃量產出貨，將可為公司下階段的成長增添新動能。

華通生產基地主要在台灣桃園、中國惠州、重慶地區以及泰國，產品包含HDI板、軟硬複合板、硬板、軟板以及SMT等，終端應用涵蓋通訊、電腦、消費性、車用、航太等，目前為全球第一大HDI板以及衛星用板製造商。

