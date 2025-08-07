晴時多雲

因應20％關稅 屏東縣府四大方案加碼補助企業與農民

2025/08/07 16:02

屏東縣政府補助蝴蝶蘭業者，因應關稅衝擊。（記者羅欣貞攝）屏東縣政府補助蝴蝶蘭業者，因應關稅衝擊。（記者羅欣貞攝）

〔記者羅欣貞／屏東報導〕美國對台灣課徵暫時性關稅20%，屏東縣以中小企業以及蝴蝶蘭外銷影響較大，縣府今（7）日強調，已經提前準備四大方案加碼補助，全方面協助企業及農民。

屏東縣政府發言人王品晴表示，美國目前公布我國暫時性的關稅為20%，我國政府也持續和美方進行磋商，希望有機會再降低，這也縣府希望的方向，對產業的影響可以降到最低，目前屏東縣以中小企業以及蝴蝶蘭的外銷影響比較大，縣府將提供相關的行政流程引進中央資源等等，採專案的方式從簡、從速、從寬，協助企業盡量降低關稅對於產業以及民生的影響。

王品晴表示，屏東縣府已經提前準備了四大方案加碼補助企業與農民，包含貸款額度250萬元以內，利息補貼加碼補助1碼（0.25%），為期6個月；研發轉型補助每案加碼上限為250萬元，另外還有爭取海外訂單補助，每案加碼上限也是250萬元，並且主動關心產業以及勞工後續情形。

此外，農產品部分，將另外補助外銷蝴蝶蘭的業者每公斤10元，並且針對蝴蝶蘭、冷凍鱸魚等，辦理國內外的行銷以及拓展更多的市場通路，全方面的協助企業以及農民。

屏縣府也進一步說明，屏東製造業主要外銷產業為金屬製品製造業、電子零組件製造業、基本金屬製造業、食品製造業等，多數未位於經濟部管轄的產業園區範圍內，且為中小型企業。農產品部分以蝴蝶蘭影響較大，全台蝴蝶蘭出口以屏東蝴蝶蘭最多，佔近五成。鱸魚則有少部分。

