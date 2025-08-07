晴時多雲

沒有日本！2025全球10大最值得旅遊名單 亞洲3國上榜

2025/08/07 16:11

辛巴威的維多利亞瀑布（擷取自Forbes）辛巴威的維多利亞瀑布（擷取自Forbes）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕正值暑假旅遊旺季，你是否已安排好行程呢？《Forbes》報導，旅遊專家結合了最適合健康旅行、城市跳躍和低強度旅行的國家等元素，精選出2025年全球最值得一遊的10個國家，其中，亞洲共有3國上榜，而國人最愛的日本則不在榜單上，而這些上榜的國家除上述元素外，多數共同點是，機票比去年便宜，或搜索量大增。

根據Kayak的評選，從雷鳴般的非洲峽谷，到雲霧繚繞的東亞寺廟，以下是2025年全球最值得旅遊的國家。

1.辛巴威

辛巴威地形崎嶇，卻蘊藏著深厚的祖先遺產，嶙峋的花崗岩岩層聳立在陽光炙烤的金色平原之上，廣闊的天空籠罩著沙沙作響的金合歡樹林。古老的石頭城「大津巴布韋」雄踞於此，有力地提醒著這個國家豐富的歷史，其乾砌石牆承載著數百年的歷史。

而其上榜的原因：辛巴威的一些城市，例如布拉瓦約，在Kayak上的航班搜尋量增加了80%以上，而哈拉雷今年夏季的航班搜尋量增加了56%。

2.立陶宛

立陶宛由古老的森林和隱密的湖泊塑造，其豐富的歷史韻味深深地鐫刻在鵝卵石街道和古樸的農舍窗戶上。仲夏的陽光輕柔地灑落在鄉村，木製十字架斜倚在野花盛開的田野上，長腿鸛棲息在被煤煙熏黑的煙囪上。在首都維爾紐斯，中世紀的小巷蜿蜒曲折，通往爬滿常春藤的庭院；教堂採用巴洛克風格，卻低調而內斂。沿著海岸線，庫爾斯沙嘴如緞帶般展開金色的沙丘在輕柔的微風中搖曳，松樹林在海面上低語。

原因：與去年夏天相比，波羅的海城市維爾紐斯在Kayak上的機票搜尋量增加了105%。

埃拉（擷取自Forbes）埃拉（擷取自Forbes）

3.斯里蘭卡

斯里蘭卡的風景對比鮮明，棕櫚樹環繞的海岸線與茂密翠綠的雨林交匯，古老的城市從叢林空地拔地而起。錫吉里耶巍峨的岩石堡壘聳立在平原之上，其繪有壁畫的牆壁和對稱的水上花園，彷彿在訴說著一個早已消失的王國。在雲霧瀰漫的中部高地，茶園整齊地排列在起伏的山坡上，一排排綠意盎然，清涼的薄霧飄過桉樹林，穿過蜿蜒的鐵軌，如同銀絲帶般蜿蜒。

原因：斯里蘭卡首都科倫坡是Kayak今夏搜尋最多的10大航班目的地之一。

韓國景福宮（擷取自Forbes）韓國景福宮（擷取自Forbes）

4.韓國

韓國在4季的變遷中靜靜地展現著它的魅力，蜿蜒的山路在松林間穿梭，寺廟的鐘聲在雲霧繚繞的山谷中迴盪。在首爾，褪色的朝鮮時代遺跡與鱗次櫛比的混凝土街區相映成趣，古老的韓屋庭院隱匿於溫馨的咖啡館後。同時，南部的智異山和雪嶽山在黎明時分籠罩著濃霧，鋸齒狀的山脊時隱時現。

原因：今年，Kayak上首爾航班的搜尋量增加了65%。

5.阿根廷

阿根廷的景色在鮮明的對比中變換，陽光炙烤的平原上，孤獨的高喬人馳騁在無邊無際的鈷藍色天空下；冰冷的寒風吹過巴塔哥尼亞白雪皚皚的山脊。在布宜諾斯艾利斯，褪色的探戈酒吧坐落在塵土飛揚的書店和爬滿常春藤的陽台花園旁，洗衣房像旗幟一樣在赤陶屋頂之間飄揚。在遙遠的南方，埃爾查爾騰國家公園的花崗岩山峰在變幻的雲層中閃爍，寂靜籠罩著蜿蜒的小路，蜿蜒的小路穿插在碧綠的冰川湖之間。

原因：Kayak網站上關於布宜諾斯艾利斯2025年夏季航班的搜尋量增加了49%。

6.摩洛哥

摩洛哥如海市蜃樓般閃爍，撒哈拉的紅色沙丘綿延至寂靜，高阿特拉斯山脈白雪皚皚的山峰聳立在橄欖樹點綴的山谷之上。在菲斯，陰暗狹窄的小巷蜿蜒穿過麥地那，穿過馬賽克瓷磚鋪就的庭院，瀰漫著皮革染缸刺鼻的氣味。同時，馬拉喀什充斥著金屬工人的鏗鏘聲和赭石牆下小販的叫賣聲，燈籠照亮的屋頂咖啡館俯瞰尖塔。

原因：馬拉喀什是最具性價比的長途目的地之一，Kayak數據顯示，馬拉喀什的機票價格與去年夏季相比下降了5%。

7.挪威

挪威冰冷清澈，冰川峽灣如同古老的傷疤深深刻入大地，高聳的松樹林依偎在波光粼粼的湖面上。在奧斯陸，時尚的電車駛過玻璃幕牆的博物館和綠樹成蔭的公園；而在遙遠的北方，天空豁然開朗，墨黑色的夜空中泛起綠光，長著鹿角的馴鹿如同幽靈般的影子掠過白雪皚皚的苔原。

原因：從英國飛往奧斯陸的航班價格下降了20%，從美國飛往奧斯陸的航班價格下降了11%。此外，Kayak的數據顯示，今年夏天，美國旅客飛往挪威的航班搜尋量增加了25%。

8.摩爾多瓦

摩爾多瓦靜靜地融入這片土地，伏的丘陵與陽光斑駁的葡萄園交相輝映，時間彷彿放慢了腳步。在基希訥烏，無軌電車轟隆隆地駛過搖搖欲墜的蘇聯時代建築和綠樹成蔭的林蔭大道，市集攤位上擺滿了夏末的李子和一罐罐醃菜。德涅斯特河寬闊而悠閒地向東流淌，流經懸崖邊鑿刻在石灰岩峭壁上的修道院和寧靜的村莊，村莊裡公雞在鵝卵石鋪就的庭院裡啼叫。

原因，這是歐洲鮮為人知的瑰寶之一，其首都基希訥烏在Kayak上的機票搜尋量比去年同期成長了47%。

9.香港

香港雖然不是1個正式的國家（而是特別行政區），卻值得關注。這裡摩天大樓林立，古老的寺廟鱗次櫛比，霓虹閃爍的街道熙熙攘攘，活力四射。乘坐標誌性的天星小輪橫跨維多利亞港，飽覽其壯麗的天際線全景，或登上太平山頂，欣賞壯麗的日落。美食愛好者的選擇也琳瑯滿目。

原因：Kayak的數據顯示，美國旅客前往香港的平均機票價格較去年夏季下降16%。

10.丹麥

丹麥的呼吸彷彿靜謐的節奏，柔和的草地和造型優美的風力渦輪機在金色的大麥和銀色的黑麥之上緩緩旋轉，如同舞者。在哥本哈根，騎行者滑過銅質尖頂和停泊著船屋的運河，清晨麵包房飄出溫暖的肉桂糕點的香味。沿著日德蘭半島海岸，被海風吹拂的沙丘在鹹鹹的陣風中搖曳，古樸的茅草屋掩映在雜亂的沙棘和被風吹拂的草地後。

原因：據Kayak稱，今年夏天美國遊客前往那裡的花費比去年少了16%。

